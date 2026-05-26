NESREĆA U RASKRIŽJU

Petero ozlijeđenih u nesreći: Policija objavila detalje krša i loma u Ogulinu

Foto: Luka Antunac/PIXSELL, ilustracija

26.5.2026.
11:16
Dunja Stanković
Luka Antunac/PIXSELL, ilustracija
Petero ljudi ozlijeđeno je u sinoćnjoj prometnoj nesreći u naselju Sabljak Selo u Ogulinu, kada je 69-godišnjak oduzeo prednost drugom vozaču u raskrižju. 

Nesreća se dogodila u 20.45 sati kada je vozač automobila ogulinskih registracija u raskrižju skrenuo ulijevo, a pritom nije propustio automobil, za čijim volanom je bio 20-godišnjak, koji se kretao cestom s prednošću prolaska. 

"Tom prilikom svojom vozilom udara u drugo vozilo koji od siline udarca izlijeće izvan kolnika te udara u rasvjetni stup nakon čega se zaustavlja", izvijestila je u utorak karlovačka policija. 

U nesreći je teže ozlijeđen 69-godišnji vozač. Lakše su ozlijeđeni 20-godišnji vozač i trojica putnica iz njegovog automobila od 19, 20 i 23 godine. 

Teško ozlijeđenom 69-godišnjaku bit će izdan obavezni prekršajni nalog, a izvještaj će se proslijediti nadležnom državnom odvjetništvu.

