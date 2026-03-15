Vanzemaljci, suze i sigurnosni dronovi: Što očekivati od ovogodišnje dodjele Oscara?

Filmoljupci će večeras konačno doći na svoje! Nakon što smo odgledali sve te dodjele nagrada, stiglo je vrijeme za onu dodjelu koju mnogi smatraju najvrjednijom i najiščekivanijom - naravno, riječ je o dodjeli Oscara!

Oni koji svijet filma prate ažurno i srčano već su pregledali sve filmove i pronašli svoje favorite, dok se neki vode emocijama pa tako i biraju one filmove i umjetnike za koje ove godine navijaju.

Kada i gdje se održava dodjela Oscara?

Dodjela 98. nagrada Oscar održava se u nedjelju,15. ožujka - ceremonija počinje u 16 sati po pacifičkom vremenu, točnije u ponoć po hrvatskom vremenu.

Kao i prethodnih godina, svečanost će se održati u Dolby Theatre u sklopu kompleksa Ovation Hollywood u Los Angelesu.

Tko je domaćin?

Ceremoniju će ponovno voditi popularni komičar Conan O'Brien, Amerikanac koji je tu ulogu preuzeo prošle godine od Jimmyja Kimmela, voditelja koji je ceremoniju vodio 2023. i 2024. godine.

Prilikom najave showa istaknuo da vođenje Oscara zahtijeva pažljiv balans jer je cilj proslaviti filmove i ljude koji stoje iza njih, ali pritom zadržati humor, bez da on sklizne u političke rasprave ili pretjeranu oštrinu. U skladu s tim pristupom, odlučio je potpuno izbjeći šale o američkom predsjedniku Donaldu Trumpu jer, kako je još ranije objasnio, smatra kako stvarnost današnjice često nadmašuje svaku satiru.

Najskandaloznije trenutke s dodjele Oscara možete pogledati ovdje.

Tko će kući s kipićem?

Film "Sinners" ("Grešnici") predvodi utrku za 98. dodjelu Oscara s čak 16 nominacija, čime je postavio novi rekord u povijesti Akademije. Posebno je zanimljivo što je riječ o horor filmu, žanru koji je dosad tradicionalno rijetko dobivao priznanje Akademije. Međutim, čini se kako bi se ove godine stvari mogle promijeniti!

Iza njega slijedi film "One Battle After Another" ("Jedna bitka za drugom") s 13 nominacija, dok po devet nominacija imaju "Frankenstein", "Marty Supreme" i "Sentimental Value" ("Sentimentalna vrijednost").

Puno se očekuje i od filma "Bugonia", filma koji na posebno dojmljiv način donosi priču o vanzemaljcima! Film je nominiran u čak četiri prestižne kategorije, a glumicu Emmu Stone mogao bi dovesti i do trećeg Oscara.

Prema mnogim filmskim analitičarima, Paul Thomas Anderson jedan je od najozbiljnijih kandidata za Oscara za najbolju režiju zahvaljujući filmu "One Battle After Another". Također, u kategoriji najbolje glumice, na nesreću Stone, favoritkinjom se ipak smatra Jessie Buckley za ulogu u filmu "Hamnet".

Međutim, ostale su glumačke kategorije znatno neizvjesnije.

Posebno je zanimljiva utrka za najboljeg glavnog glumca. Mnogi smatraju da bi Oscar mogao završiti u rukama Michaela B. Jordana za ulogu u filmu "Sinners", dok dio kritičara favorizira Timothéeja Chalameta za film "Marty Supreme". Kao moguće iznenađenje često se spominje i Ethan Hawke za film "Blue Moon", kojeg neki vide kao takozvanog "favorita iz sjene".

Tko su nominirani?

Najbolji film/Best Picture

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Najbolji glavni glumac/Best Actor

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Sinners

Wagner Moura – The Secret Agent

Najbolja glavna glumica/Best Actress

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

Najbolji sporedni glumac/Best Supporting Actor

Benicio Del Toro – One Battle After Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Delroy Lindo – Sinners

Sean Penn – One Battle After Another

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Najbolja sporedna glumica/Best Supporting Actress

Elle Fanning – Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Amy Madigan – Weapons

Wunmi Mosaku – Sinners

Teyana Taylor – One Battle After Another

Najbolji redatelj/Best Director

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Ryan Coogler – Sinners

Josh Safdie – Marty Supreme

Joachim Trier – Sentimental Value

Chloé Zhao – Hamnet

Najbolji originalni scenarij/Best Original Screenplay

Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

Najbolji adaptirani scenarij/Best Adapted Screenplay

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Train Dreams

Koga ćemo gledati u ulozi prezentera?

Na pozornicu će se vratiti prošlogodišnji dobitnici Oscara: Mikey Madison, Adrien Brody, Kieran Culkin i Zoe Saldaña, koji će uručiti nagrade u glumačkim kategorijama.

Uz njih, kao prezenteri će se na ceremoniji pojaviti i brojna poznata imena: Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow, Pedro Pascal, Anne Hathaway, Paul Mescal, Demi Moore, Delroy Lindo, Priyanka Chopra Jonas, Javier Bardem, Robert Downey Jr., Ewan McGregor, Channing Tatum, Sigourney Weaver i Chris Evans.

Publiku očekuju i posebna okupljanja na pozornici. Kako je objavljeno, na pozornici Dolby Theatrea okupit će se dio glumačke ekipe iz komedije Bridesmaids, uključujući Rose Byrne, Kristen Wiig, Maya Rudolph i Melissa McCarthy.

Pojačano osiguranje

Ovogodišnja ceremonija održava se uz pojačane sigurnosne mjere zbog mogućih prijetnji povezanim s aktualnim sukobom na Bliskom istoku.

Organizatori surađuju s FBI-jem i policijom Los Angelesa kako bi osigurali sigurnost svih prisutnih. Svi koji pokušaju ući u osigurano područje, uključujući vozila, bit će podvrgnuti detaljnim provjerama.

Nakon ulaska gostiju, prostor će biti zaključan, a sigurnosne kontrole ponavljat će se tijekom dana. Za zaštitu će biti zadužen oko tisuću privatnih zaštitara uz veliki broj policijskih službenika. Plan uključuje nadzorne kamere, dronove, timove sa psima, SWAT jedinice i specijalne policijske timove. Policija će nadzirati područje iz zraka, s tla i krovova, dok će operativni centar pratiti potencijalne prijetnje i analize društvenih mreža.

POGLEDAJTE VIDEO: Kome ide zlatni kipić? Filmska kritičarka: 'Vodi se mrtva trka između dva filma'