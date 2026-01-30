Tajni test na droge u osječkoj gimnaziji školi: Jesu li učenici pali ili iznenadili?

Povratak s praznika u školu izgledao je uobičajeno.

"I onda ulazi pedagoginja u razred i kaže imamo danas testiranje na droge.“ kaže učenica Barbara Bošnjaković.

"Ne možemo izbjeći i bilo je tamo u WC-u čekala je medicinska sestra.“ kaže učenik Toni Tešankić.

Testiranje ugovoreno s roditeljima

Testiranje učenika na drogu i alkohol u osječkoj privatnoj gimnaziji ugovoreno s roditeljima pri upisu djece, a provodi se sukladno procjeni stručnog tima škole.

"Uvijek bude šok kada im uletimo na nastavu i kažemo danas je testiranje, sve staje izvolite u toalet, dajte svoje uzorke i nakon toga rezultate testiranja će dobiti vaši roditelji", kaže Kristijan Šimičić, osnivač škole.

A testiranje uvijek izaziva i određenu neizvjesnost.

"Malo jesam onako zastala, onako – hoće li to biti dobro ili ne", dodaje majka učenika Sandra Glumac Tešankić.

Rezultati koji su obradovali sve

Rezultati su stigli brzo i obradovali sve. Na kanabis, amfetamine, benzodiazepine, kokain i alkohol, nije bio pozitivan niti jedan od stotinjak testiranih učenika.

"To je ekstra, ja nemam što puno reći, to je – tip top", isitče otac učenika Boris Tešankić.

Posebno uzimajući u obzir veliku prisutnost droge na crnom tržištu.

"To su sad već djeca koja vole istraživati, vrlo je teško takvoj djeci nešto zabraniti, tako da mislim da nije pravi put zabrana, nego razgovor.“ kaže Sandra Glumac Tešankić.

Učenici kažu kako su o štetnosti droge najviše doznali razgovorom s roditeljima te na predavanjima u školi.

"Ta predavanja mislim da na sve nas su utjecala da možemo donijeti neku čvršću odluku i da lakše možemo reći ne", smatra Toni.

Posebno ih se dojmio i susret s ovisnicima na odvikavanju u terapijskoj zajednici koju su posjetili.

"Gdje smo imali priliku vidjeti i iskusiti kakve su zapravo posljedice bilo kakve ovisnosti", kaže Barbara.

Prevencija kroz razgovor i povjerenje

U školi kažu da stalnom komunikacijom s učenicima grade njihovo povjerenje i osobnost.

"Nije važno da budu samo dobri po uspjehu, po ocjenama i sve ostalo, nego da budu dobro, da se osjećaju dobro i zapravo ono što je možda i najvažnije kako znati reći ne i postaviti granice za one stvari koje su za njih loše", zaključuje Lea Liović, pedagoginja škole.

Ovi mladi ljudi pokazali su da to znaju, na ponos svojih učitelja, roditelja, a i svih nas.