TKO STOJI IZA EKSPLOZIJE? /

Šok i ruševine: Širi se snimka s mjesta gdje je poginula djevojčica (4)

Prizori ruševina i oštećenih automobila mogu se vidjeti na snimkama s društvenih mreža nakon eksplozije u južnoj iranskoj luci Bandar Abbas u subotu, u kojoj je poginula najmanje jedna osoba, a ozlijeđeno ih je još 14. 

Sky News piše da je potvrđena žrtva četverogodišnja djevojčica. 

Uzrok eksplozije nije poznat. 

Reuters je uspio potvrditi lokaciju sa snimke analizirajući zgrade, drveće i raspored cesta, što se podudaralo sa satelitskim i arhivskim snimkama, ali nije uspio neovisno provjeriti kada je nastala. 

Iako se spekuliralo da je meta napada bio zapovjednik mornarice Revolucionarne garde, polu-službena novinska agencija Tasnim piše da su takve tvrdnje "potpuno lažne". 

Bandar Abbas, dom najvažnije iranske kontejnerske luke, leži na Hormuškom tjesnacu, vitalnom plovnom putu između Irana i Omana kroz koji se prevozi oko petina svjetske morske nafte.

Dva izraelska dužnosnika izjavili su za Reuters da Izrael nema veze s eksplozijom, koja se dogodila usred pojačanih napetosti između Teherana i Washingtona zbog iranskog gušenja prosvjeda diljem zemlje i zbog nuklearnog programa zemlje.

Iranski mediji su izvijestili da je pokrenuta istraga o eksploziji, ali ne navode detalje. 

Uz to, četiri su osobe poginule nakon eksplozije plina u gradu Ahvazu blizu iračke granice, prema državnim novinama Tehran Times. Daljnje informacije nisu dostupne. 

31.1.2026.
17:33
Dunja Stanković
EksplozijaIranSnimka
