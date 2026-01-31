Tajne osramoćenog princa: Andrewa fotkali 'na sve četiri' iznad žene. procurili i mailovi o 'Ruskinji'

Fotografije mlađeg brata britanskog kralja, Andrewa Mountbatten-Windsora na kojima kleči na sve četiri nad ženom koja leži na tlu, uvrštene su u najnoviju seriju Epsteinovih dosjea koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa.

Na dvama slikama vidi se kako Andrew dodiruje osobu, koja je neidentificirana i potpuno odjevena, po trbuhu. Na drugoj slici gleda direktno u kameru.

Ne zna se kada su nastale fotografije ni gdje su snimljene, no dio su više od tri milijuna stranica dokumenata i 180.000 slika objavljenih u petak.

Vjeruje se da će fotografije dodatno pritisnuti Mountbatten-Windsora, koji se godinama suočava s kritikama zbog prijateljstva s osuđenim seksualnim prijestupnikom i predatorom Jeffreyjem Epsteinom. BBC je tražio komentar od Andrewa, koji je krajem prošle godine ostao bez svih kraljevskih titula, odnosno izgubio status princa i titulu vojvode od Yorka. Više je puta negirao bilo kakvu krivnju.

Bez titula je ostao u listopadu kada se intenzivirala istraga o njegovim vezana sa seksualnim prijestupnikom i financijerom Epsteinom, koji se ubio u zatvoru.

Foto: Američko Ministarstvo Pravosuđa

Foto: Američko Ministarstvo Pravosuđa

Objavljeni e-mailovi o 'Ruskinji'

Odvojene e-mail poruke, također objavljene u petak, sugeriraju da je Epstein pozvao Andrewa na večeru s 26-godišnjom Ruskinjom. Poruke datiraju do 2010., dvije godine nakon što je Epstein priznao krivnju za podvođenje maloljetnice.

E-poruke između Epsteina i računa pod nazivom "The Duke" od 11. i 12. kolovoza 2010. sugeriraju da je Amerikanac htio upoznati "A" s 26-godišnjom Ruskinjom, za koju Epstein sugerira da bi "možda uživao u večeri".

Kaže da bi žena bila u Londonu u kolovozu 2010.

"Vojvoda“ odgovara da će biti u Ženevi "do jutra 22., ali da će je rado vidjeti“ prije nego što pita: "Hoće li donijeti poruku od vas? Molim vas, dajte joj moje kontakt podatke da me kontaktira".

Epsteina pita ima li kakve detalje o djevojci, a on mu odgovara da ima 26 godina, te da je Ruskinja "pametna, lijepa, pouzdana" i da ima njegovu e-mail adresu.

Na drugim objavljenim fotografijama, prikazane su neidentificirane žene u luksuznim apartmanima, hotelskim sobama i vili s bazenom.

Negira nezakonite radnje

Epstein je 2008. godine osuđen za nagovaranje na seksualne usluge 14-godišnje djevojčice na Floridi, a kaznu je odslužio u srpnju 2010., mjesec dana prije razmjene e-spomenutih mailova. Među najnovijom skupinom dokumenata je i razmjena e-pošte od 27. rujna 2010. između Epsteina i računa pod nazivom "The Duke".

Drugi dokument, iz 2020. godine, predstavlja formalni zahtjev za pomoć američkih vlasti u kojem se traži razgovor s bivšim princom jer vjeruju da je "princ Andrew možda bio svjedok i/ili sudionik određenih događaja relevantnih za tekuću istragu".

Rekli su da dokumentarni dokazi "otkrivaju informacije koje sugeriraju da je princ Andrew znao da je Ghislaine Maxwell regrutirala žene za seksualne odnose s Epsteinom i drugim muškarcima" te da "postoje dokazi da se princ Andrew upuštao u seksualno ponašanje s jednom od Epsteinovih žrtava".

Mountbatten-Windsor je više puta negirao sve nezakonite radnje u vezi s Epsteinom i rekao da "nije vidio, svjedočio ili sumnjao na bilo kakvo ponašanje koje je kasnije dovelo do njegovog uhićenja i osude".

Suočio se s optužbama, koje je više puta porekao, da je seksualno napao Virginiju Giuffre kao tinejdžericu nakon što je tvrdila da ju je Epstein "trgovao" drugim ljudima.

