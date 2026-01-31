Stravične optužbe protiv Trumpa! Novi dokumenti spominju silovanje, trgovinu djecom, prijetnje smrću...

Američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) u petak je objavilo novu veliku tranšu dokumenata povezanih s Jeffreyjem Epsteinom, među kojima se nalazi i materijal u kojem se spominje američki predsjednik Donald Trump.

U jednom od objavljenih dokumenata navodi se da je riječ o popisu “neprovjerenih i neutvrđenih navoda” protiv Trumpa, koji je nakratko uklonjen s web-stranice, no novinari su u međuvremenu sačuvali snimke zaslona, a dokumenti su potom ponovno vraćeni i i dalje su dostupni za čitanje.

Riječ je o dojavama koje su bile dio elektroničke pošte iz njujorškog ureda FBI-ja upućene radnoj skupini za seksualno iskorištavanje djece i trgovinu ljudima. Nije jasno kada su konkretno navedene optužbe prvi put iznesene, a u dokumentima se navodi da su u više slučajeva službenici pokušali stupiti u kontakt s prijaviteljima, često bez uspjeha. U najmanje jednom slučaju, nakon obavljenog razgovora, prijavitelj je ocijenjen kao “nevjerodostojan”.

Što se navodi u dojavama?

U dokumentima su navedene teške, eksplicitne optužbe protiv Trumpa, uključujući navode o seksualnom zlostavljanju maloljetnica i trgovini ljudima. U dokumentu se pritom naglašava da se radi o “neprovjerenim i neutvrđenim navodima”, a opisi u nastavku predstavljaju sadržaj zaprimljenih prijava.

Jedna osoba čiji je identitet zaštićen navodi da joj je prijateljica ispričala kako je prije otprilike 35 godina u saveznoj državi New Jersey bila prisiljena na oralni seks s Donaldom Trumpom.

U dokumentu stoji: “Prijateljica je rekla Alexis da je u trenutku kada se to dogodilo imala otprilike 13 ili 14 godina te da je tijekom oralnog seksa ugrizla predsjednika Trumpa. Navodno je nakon toga udarena u lice kada se nasmijala zbog ugriza. Prijateljica je također izjavila da ju je zlostavljao Epstein.”

U drugoj prijavi navodi se da je podnositeljica, kao 16-godišnja manekenka, prisustvovala zabavama u Epsteinovoj rezidenciji u New Yorku te tvrdi da ju je Epstein seksualno napao. U nastavku iznosi niz tvrdnji o navodnom silovanju njezine prijateljice i druge maloljetne djevojčice, te opisuje “velike orgije” u kojima su, prema njezinim navodima, sudjelovali i Bill Clinton i Donald Trump, uz “druge mlade djevojke i starije modele Victoria’s Secreta”.

U istom bloku navoda stoji i tvrdnja da je podnositeljica pritužbe bila žrtva i svjedok “lanca trgovine ljudima” na golf-terenu Trump u Rancho Palos Verdesu u Kaliforniji između 1995. i 1996., pri čemu kao “madam i posrednicu” navodi Ghislaine Maxwell.

Prijava uključuje i tvrdnje o nestancima djevojaka te glasinama da su ubijene i pokopane na lokaciji, kao i navodnu prijetnju tadašnjeg šefa Trumpove sigurnosti: ako ikad progovori o tome što se događalo ili koga je vidjela, “završit će kao gnojivo za zadnjih devet rupa poput ostalih ku*ki” (uz pojašnjenje da golf-tereni imaju ukupno 18 rupa, podijeljenih na prvih i zadnjih devet).

Prijave bez daljnjeg kontakta i navodi iz druge ruke

Jedan prijavitelj naveo je da je 1995. godine, radeći kao vozač limuzine, vozio Donalda Trumpa do zračne luke Dallas–Fort Worth te da je tijekom vožnje čuo uznemirujuće sadržaje telefonskog razgovora, do te mjere da je, kako tvrdi, bio “nekoliko sekundi udaljen” od toga da zaustavi vozilo i fizički napadne Trumpa zbog onoga što je govorio.

Prijavitelj navodi i da je Trump više puta izgovarao ime “Jeffrey”, a dodatno tvrdi kako mu je bivša djevojka rekla da ju je silovao Trump, kao i Epstein. U dokumentu stoji da se prijavitelj nakon podnošenja prijave više nije javljao.

U drugoj prijavi, nakon kontakta s policajcem njujorške policije u vezi s prethodnom dojavom, podnositeljica navodi da je 1984. godine, kao 13-godišnjakinja i trudna, bila prisiljena na seksualne radnje. Tvrdi i da su u trgovinu ljudima radi seksualnog iskorištavanja te u ubojstvo njezine novorođene kćeri bile uključene osobe visokog profila. Prema navodima iz prijave, Trump je “redovito sudjelovao u plaćanju novca” kako bi je prisilio na seksualne radnje, a tvrdi i da je bio prisutan kada je njezin ujak ubio njezino novorođeno dijete.

'Djevojke iz kalendara'

U jednoj od prijava navodi se sljedeće: "Donald Trump održavao je zabave u Mar-a-Lagu pod nazivom ‘djevojke iz kalendara‘. Jeffrey Epstein dovodio bi djecu, a Trump bi ih prodavao na aukciji. Mjerio je dječju vulvu i vaginu uvlačeći prst i ocjenjivao djecu."

Gosti su bili stariji muškarci, uključujući Elona Muska, Donalda Trumpa Jr., Ivanku Trump. Odvjetnik Alan Dershowitz također je bio tamo s odvjetnikom Bobom Shapirom. "Odveli su nas u sobe. Prisilili su nas da pružamo oralni seks Donaldu J. Trumpu. Prisilili su nas da im dopustimo penetraciju. Imala sam 13 godina kada me Donald J. Trump silovao. Ghislaine Maxwell također je bila prisutna", stoji u prijavi.

U bilješkama istražitelja navodi se da podnositeljica prijave nije ostavila podatke putem kojih bi je se moglo kontaktirati.

Reakcija Ministarstva pravosuđa

DOJ je, prema navodima iz dostavljenog teksta, odmah reagirao na objavu ovih materijala, upozoravajući da objave mogu sadržavati lažne ili pogrešno dostavljene fotografije, dokumente ili videosnimke, jer su uključene sve dojave koje je javnost dostavila FBI-ju, a koje su obuhvaćene Zakonom.

U službenom odgovoru navodi se i da neki dokumenti sadržavaju “neistinite i senzacionalističke tvrdnje” protiv predsjednika Trumpa, koje su FBI-ju dostavljene neposredno prije izbora 2020. godine, te se izričito tvrdi: “Da budemo potpuno jasni, te su tvrdnje neutemeljene i lažne, a da imaju i najmannji trag vjerodostojnosti, već bi odavno bile iskorištene protiv predsjednika Trumpa.”

