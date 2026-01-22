Bivša Epsteinova djevojka svjedočit će pred Kongresom dok Clintonima prijeti kaznena prijava

Ghislaine Maxwell (64), bivša djevojka pedofilskog financijera Jeffreyja Epsteina, trebala bi se sljedeći mjesec pojaviti pred odborom američkog Kongresa. Bivša britanska pripadnica visokog društva, koja služi 20-godišnju zatvorsku kaznu za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja, pojavit će se virtualno pred Odborom za nadzor i reformu vlade Zastupničkog doma 9. veljače, piše Sky News.

Predsjedatelj odbora James Comer rekao je da su njezini odvjetnici naznačili da planira "pozvati se na Peti amandman", pozivajući se na svoja prava prema Petom amandmanu američkog ustava da odbije razgovarati s vlastima.

"Nadam se da će se predomisliti, jer je želim čuti", rekao je.

Demokrati vrše sve veći pritisak da podignu optužnicu za nepoštivanje Kongresa protiv Maxwell, kao i protiv američke državne odvjetnice Pam Bondi, zbog odgođenog objavljivanja dokumenata povezanih s Epsteinom. Maxwell je izvorno dobila sudski poziv u srpnju prošle godine da se pojavi sljedeći mjesec, ali odbor je odbio dati joj imunitet u zamjenu za svjedočenje.

Odbor Kongresa predlaže mjere protiv Clintona u istrazi o Epsteinu

Republikanski odbor Zastupničkog doma SAD-a preporučio je da se bivši predsjednik Bill Clinton i bivša državna tajnica Hillary Clinton smatraju u prekršaju prema Kongresu zbog odbijanja svjedočenja o vezama s pokojnim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, što bi moglo dovesti do kaznenih prijava.

Bill Clinton je u Odboru osuđen glasovanjem 34-8, a Hillary Clinton 28-15, pri čemu su svi republikanci glasali za mjere. Sljedeći korak je glasovanje cijelog Zastupničkog doma o uputi slučaja Ministarstvu pravosuđa za moguću kaznenu prijavu.

Clintoni tvrde da su pozivi za svjedočenje politički motivirani i odbijaju se pojaviti pred odborom, dok je Bill Clinton navodno bio spreman svjedočiti u svom uredu u New Yorku, što je odbor odbio. Contempt of Congress je prekršaj koji nosi kaznu do godinu dana zatvora i 100.000 USD. Istraga odbora odnosi se na Epsteinove veze s bivšim predsjednikom i bivšom državnom tajnicom, dok su političke tenzije dodatno naglašene rivalstvom Hillary Clinton i Donalda Trumpa u predsjedničkoj utrci 2016. godine.

Dosjei objavljeni pod pritiskom republikanaca

Nadzorni odbor istražuje Epsteinovu mrežu i vladino postupanje s dokumentima povezanim sa slučajem. Američko Ministarstvo pravosuđa suočeno je s kritikama zbog neuspjeha u objavljivanju svih dokumenata povezanih s Epsteinom.

Objavljen je samo mali dio dokumenata, koje američki zakon nalaže da se zadrže samo radi zaštite identiteta žrtava ili aktivnih kaznenih istraga. Tisuće ih je objavljeno, mnogi s redakcijom, nakon što je Donald Trump - pod pritiskom republikanaca - potpisao zakon kojim se od ministarstva zahtijeva da objavi dosjee koje posjeduje o Epsteinu.

Maxwell se u listopadu žalila na presudu Vrhovnom sudu SAD-a, ali je sud odbio saslušati njezin slučaj. Visoki predstavnik demokrata Robert Garcia u srijedu je optužio američko Ministarstvo pravosuđa da je Maxwell pružilo "poseban tretman".

"Mjesecima je Ghislaine Maxwell prkosila sudskom pozivu kojim joj je naloženo da svjedoči pred Odborom za nadzor", rekao je u izjavi.

"Nakon pritiska demokrata iz Odbora za nadzor, predsjednik Comer konačno je odlučio pozvati je da svjedoči. Ali budimo jasni: prikrivanje se nastavlja. Mjesecima je dobivala poseban tretman od Ministarstva pravosuđa. Prekinimo s prikrivanjem sada."

