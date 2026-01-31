Elon Musk progovorio o Epsteinu i 'Lolita Expressu': 'Bio sam svjestan...'

Elon Musk oglasio se na društvenim mrežama nakon što se u novom paketu objavljenih Epsteinovih spisa pojavilo i njegovo ime. U objavi je poručio da je snažno podržavao objavu dokumenata te da želi da se odgovorni za zločine povezane s Jeffreyjem Epsteinom kazneno procesuiraju.

"Nitko se nije više zalagao od mene da se Epsteinovi dokumenti objave i drago mi je da se to konačno dogodilo. Imao sam vrlo malu prepisku s Epsteinom i odbio sam ponovljene pozive da posjetim njegov otok ili letim njegovim ‘Lolita Expressom’, ali bio sam svjestan da se neka e-mail komunikacija s njim može pogrešno protumačiti i iskoristiti za blaćenje mog imena.

To me ne brine, ali ono što me brine jest da barem pokušamo procesuirati one koji su s Epsteinom počinili teške zločine, posebno u vezi s užasnom eksploatacijom maloljetnih djevojaka", stoji u objavi Muska na X-u.

Muskova reakcija dolazi nakon što su američke vlasti objavile nove dokumente povezane s Jeffreyjem Epsteinom, osuđenim pedofilom i financijerom koji je preminuo u zatvoru 2019. godine.

No one pushed harder than me to have the Epstein files released and I’m glad that has finally happened.



I had very little correspondence with Epstein and declined repeated invitations to go to his island or fly on his “Lolita Express”, but was well aware that some email… — Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2026

Što donose novoobjavljeni dokumenti?

Dokumenti koje je američko Ministarstvo pravosuđa objavilo u petak donijeli su nove detalje o komunikaciji i kontaktima osuđenog pedofila Jeffreyja Epsteina s istaknutim imenima iz poslovnog i političkog svijeta, uključujući Elona Muska i Billa Gatesa. Riječ je o materijalima iz velikog seta novoobjavljenih dokumenata, a dio navoda nije neovisno potvrđen.

Prema objavljenim e-mailovima koje prenosi CNN, Elon Musk se u prosincu 2013. dopisivao s Epsteinom kako bi dogovorili posjet Epsteinovu karipskom otoku.

Musk je ranije javno tvrdio da je odbio Epsteinove pokušaje da ga nagovori na posjet jednom od otoka koje je Epstein posjedovao (Great St. James i Little St. James) u američkim Djevičanskim otocima. Little St. James se u dokumentima i ranijim izvještajima opisuje kao mjesto povezano s Epsteinovim višedesetljetnim zlostavljanjem djevojčica i mladih žena.

Musk je 13. prosinca 2013. u e-mailu Epsteinovu napisao: “Bit ću u području BVI/St Bart’s tijekom blagdana. Je li dobro vrijeme za posjet?” Epstein mu je odgovorio da bi početak nove godine bio dobar, uz poruku: “Uvijek ima mjesta za tebe.” Na Božić je Epstein poslao još jednu poruku: “2. ili 3. bi bili savršeni. Doći ću po tebe.”

Musk je potom naveo da se mora vratiti u Los Angeles u noći 2. siječnja, ali je dodao da može odgoditi odlazak za jedan dan te pitao: “Kada bismo 2. trebali krenuti prema tvom otoku?” Iz same e-mail razmjene nije jasno je li Musk na kraju doista posjetio otok.

POGLEDAJTE VIDEO: Američki savezni agenti ubili muškarca u Minneapolisu, prosvjedi se ne smiruju!