Musk uhvaćen u laži, Bill Gates žicao Adderall i liječio spolnu bolest? Epsteinovi mailovi otkrili sve...

Dokumenti koje je američko Ministarstvo pravosuđa objavilo u petak donijeli su nove detalje o komunikaciji i kontaktima osuđenog pedofila Jeffreyja Epsteina s istaknutim imenima iz poslovnog i političkog svijeta, uključujući Elona Muska i Billa Gatesa. Riječ je o materijalima iz velikog seta novoobjavljenih dokumenata, a dio navoda nije neovisno potvrđen.

Prema objavljenim e-mailova koje prenosi CNN Elon Musk se u prosincu 2013. dopisivao s Epsteinom kako bi dogovorili posjet Epsteinovu karipskom otoku.

Musk je ranije javno tvrdio da je odbio Epsteinove pokušaje da ga nagovori na posjet jednom od otoka koje je Epstein posjedovao (Great St. James i Little St. James) u američkim Djevičanskim otocima. Little St. James se u dokumentima i ranijim izvještajima opisuje kao mjesto povezano s Epsteinovim višedesetljetnim zlostavljanjem djevojčica i mladih žena.

Musk je 13. prosinca 2013. u e-mailu Epsteinovu napisao: “Bit ću u području BVI/St Bart’s tijekom blagdana. Je li dobro vrijeme za posjet?” Epstein mu je odgovorio da bi početak nove godine bio dobar, uz poruku: “uvijek ima mjesta za tebe.” Na Božić je Epstein poslao još jednu poruku: “2. ili 3. bi bili savršeni. Doći ću po tebe.”

Prepiska Muska i Epsteina

Musk je potom naveo da se mora vratiti u Los Angeles u noći 2. siječnja, ali je dodao da može odgoditi odlazak za jedan dan te pitao: “Kada bismo 2. trebali krenuti prema tvom otoku?”

Iz same e-mail razmjene nije jasno je li Musk na kraju doista posjetio otok. Muskov predstavnici nisu odmah odgovorili na upit za komentar o novim e-mailovima.

U istom paketu dokumenata spominje se i Muskovo ranije javno prozivanje političkih protivnika povezivanjem s Epsteinom. Tijekom javnog sukoba prošle godine Musk je sugerirao da je predsjednik SAD-a Donald Trump usporio objavu “Epsteinovih dosjea” jer se u njima nalazi njegovo ime.

U rujnu, nakon što se Muskovo ime pojavilo u drugom paketu dokumenata, nastojao se distancirati od Epsteina te je na X-u napisao: “Epstein me pokušao nagovoriti da odem na njegov otok i ja sam ODBIO.”

I Bill Gates u objavljenim e-mailovima

U drugom dijelu novoobjavljenih e-mailova Epstein iznosi niz neugodnih tvrdnji o Billu Gatesu, piše britanski The Telegraph. Prema tom izvještaju, Epstein je 18. srpnja 2013. sam sebi poslao poruku koja sadrži krajnje neugodne optužbe protiv osnivača Microsofta.

"Vi me molite da izbrišem e-mailove u vezi s vašom spolno prenosivom bolešću, vaš zahtjev da vam osiguram antibiotike koje možete tajno dati Melindi i opis vašeg penisa", stoji u e-mailu.

Epstein je istog jutra u 1:03 poslao sebi još jedan e-mail, najavljujući ostavku u Zakladi Billa i Melinde Gates. Kako Epstein nikada nije radio za tu zakladu, vjeruje se da je u e-mailu navodio riječi neke druge osobe.

"Uvučen sam u ozbiljan bračni spor između Melinde i Billa... Kao njegova desna ruka, traženo je od mene, a ja sam pogrešno pristao sudjelovati u stvarima koje su varirale od moralno neprimjerenih do etički problematičnih, i više puta su me tražili da činim stvari koje su blizu, a potencijalno i preko granice zakona...

Od pomaganja Billu da nabavlja lijekove kako bi se borio s posljedicama seksa s ruskim djevojkama, do posredovanja u njegovim nezakonitim prisnim odnosima s udanim ženama, do zahtjeva da mu osiguram Adderall (lijek koji stimulira središnji živčani sustav i prvenstveno se koristi za liječenje ADHD-a i narkolepsije povećanjem razine dopamina i norepinefrina u mozgu, op. a.) za turnire u bridžu, budući da sam doktor medicine, ali nemam pravo pisati recepte", napisao je Epstein.

Sastanci Gatesa i Epsteina

Navodi koji uključuju Gatesa nisu službeno potvrđeni, a dokumenti navodno sadrže i fotografije (bez naznačenog datuma) na kojima se Gates nalazi sa ženom čije je lice zamagljeno.

Gates i Melinda Gates bili su u braku od 1994. do 2021. Melinda Gates ranije je sugerirala da su Gatesovi izvanbračni odnosi i njegova povezanost s Epsteinom bili među faktorima koji su utjecali na razvod, bez dodatnih detalja. Gates je, s druge strane, dosljedno umanjivao prirodu odnosa s Epsteinom te je 2019. za The Wall Street Journal izjavio: “Nisam imao poslovni odnos niti bio prijatelj s njim.”

No The Telegraph podsjeća na izvještaje The New York Timesa prema kojima su se Gates i Epstein sastajali više puta od 2011. nadalje, nakon što je Epstein već bio osuđen za poticanje na maloljetnu prostituciju. Popis putnika Epsteinova privatnog zrakoplova pokazuje i da je Gates u ožujku 2013. putovao s Epsteinom iz zračne luke Teterboro u New Jerseyju do Palm Beacha na Floridi. Prema istom izvoru, Gates je više puta izjavio da žali zbog prijateljstva s Epsteinom te je negirao bilo kakve neprimjerene radnje.

