Tri milijuna novih stranica o Epsteinu izlazi na sunce!

Zamjenik američkog državnog odvjetnika Todd Blanche na konferenciju za novinare u Washingtonu je rekao da danas objavljuju više od tri milijuna stranica, uključujući više od 2.000 videozapisa i ukupno 180.000 slika.

Američko ministarstvo pravosuđa objavilo je u petak novu, golemu tranšu dokumenata iz istrage o Jeffreyju Epsteinu, javlja Sky News.

Zamjenik državnog odvjetnika Todd Blanche na konferenciji za novinare potvrdio je da je riječ o više od tri milijuna stranica dokumenata, uz 2000 videozapisa i 180.000 slika.

"Danas objavljujemo više od tri milijuna stranica, što uključuje preko 2000 videosnimki i ukupno 180.000 slika. To znači da je ministarstvo, u skladu sa zakonom, pripremilo za objavu otprilike tri i pol milijuna stranica", izjavio je.

Ovom objavom trebali bi se okončati mjeseci napetosti između Ministarstva pravosuđa, saveznih sudaca i dijela zastupnika oko toga treba li i na koji način objaviti više od milijun dokumenata iz istrage protiv Jeffreyja Epsteina, optuženog za organiziranje lanca seksualnog iskorištavanja.

Zamjenika američkog državnog odvjetnika novinari su pitali o Donaldu Trumpu u vezi s ovim spisima.

"Ne, nismo štitili predsjednika Trumpa. Nismo štitili niti nismo uskraćivali zaštitu ikome. Mislim da postoji glad ili žeđ za informacijama za koju ne vjerujem da će biti zadovoljena pregledom ovih dokumenata. Tu ne mogu ništa učiniti", rekao je Blanche.