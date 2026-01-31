Raste broj mrtvih u Iranu, svijet obilaze snimke brutalnog razaranja: Javili se Izraelci

Najmanje pet ljudi je poginulo u dvije snažne eksplozije u Iranu u subotu, a više osoba je ozlijeđeno, javlja Sky News. Vlasti su odbacile tvrdnje da je u jednom od napada bio meta visoki vojni zapovjednik, dok se uzrok incidenta još uvijek istražuje.

Prva eksplozija dogodila se u južnoj iranskoj luci Bandar Abbas, strateški smještenoj na Hormuškom tjesnacu. Prema lokalnim medijima, poginula je četverogodišnja djevojčica, dok je još 14 osoba ozlijeđeno.

Novinska agencija Fars izvijestila je da je eksplozija pogodila osmerokatnicu, pri čemu su prvi do treći kat pretrpjeli ozbiljnu štetu. Radio Perzijskog zaljeva dodao je kako je oštećeno i nekoliko automobila te jedna trgovina u blizini.

Spasilačke i vatrogasne ekipe odmah su upućene na teren, a snimke objavljene na društvenim mrežama i u lokalnim medijima prikazuju razbacano staklo i ruševine na mjestu događaja.

Major explosion reported in a building in Azadegan district, Bandar Abbas (Iran).

Local reports cite an unusually intense blast sound. pic.twitter.com/NfB4gEuphn — TRIDENT (@TridentxIN) January 31, 2026

Druga eksplozija u Ahvazu

Druga eksplozija dogodila se više od 1.000 kilometara dalje, u gradu Ahvazu, gdje su, prema riječima lokalnih dužnosnika, poginule četiri osobe.

Izrael je u međuvremenu zanijekao bilo kakvu umiješanost u oba incidenta. Uprava za krizne situacije pokrajine Hormozgan objavila je na Telegramu da se uzrok eksplozije još uvijek istražuje te da će službeni rezultati biti objavljeni naknadno.

Luka Bandar Abbas nalazi se na Hormuškom tjesnacu, jednoj od najvažnijih pomorskih ruta na svijetu, kroz koju prolazi oko petine svjetske nafte koja se prevozi morem.

Incidenti dolaze u trenutku rastućih napetosti u regiji, dok Sjedinjene Američke Države jačaju svoju vojnu prisutnost u blizini Irana. Također slijede nakon nedavnih prosvjeda diljem zemlje, koji su započeli zbog gospodarskih problema, a potom prerasli u širi pokret protiv režima. Prosvjede je ugušila Iranska revolucionarna garda, a procjene govore o tisućama poginulih.

Ranije ovog tjedna američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se prema Iranu kreće “velika armada” te upozorio da će, ako dvije zemlje ne postignu dogovor, “vidjeti što će se dogoditi”.

