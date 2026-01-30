Pitali smo vas 'je li ostalo još živaca za novu dramatičnu utakmicu?' Donosimo vaše odgovore

HRVATI REKLI SVOJE /

Hrvatska rukometna reprezentacija od 17.45 sati igra polufinale protiv Njemačke. Na putu do jedine zlatne medalje koja nedostaje hrvatskom rukometu stoji Njemačka, reprezentacija koja je Hrvatsku dva puta pobijedila u prijateljskim susretima uoči prvenstva.

Ispred nas su napeti sati pa smo u našoj redovnoj rubrici pitali i vas: 'Je li ostalo još živaca za novu dramatičnu utakmicu?' U nastavku donosimo neke od vaših komentara koje ste ostavili na Facebook stranici net.hr-a. Više doznajte u prilogu.