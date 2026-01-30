FREEMAIL
MAKSANOV KORNER /

Branko Tamše otkriva tajne Europskog rukometnog prvenstva

Uoči spektakularnog polufinalnog okršaja Europskog prvenstva između Hrvatske i Njemačke u petak (17.45, RTL i platforma VOYO), rukometna javnost postavlja ključno pitanje - Može li Hrvatska treći put zaredom izgubiti od istog protivnika u kratkom vremenu i hoće li dobro poznati hrvatski inat proraditi do te mjere da bude presudan faktor za prolazak u finale rukometnog Eura? Zbog svih organizacijskih propusta i nebrige EHF-a za igrače na Euru. Branko Tamše u Maksanovom korneru najavljuje završnicu Europskog rukometnog prvenstva, analizira Sloveniju i Francusku, te komentira i ostale rukometne aktualnosti. 

30.1.2026.
13:54
Silvijo Maksan
Branko TamšeEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Hrvatska Rukometna ReprezentacijaNjemačkaDagur Sigurdsson
