Branko Tamše otkriva tajne Europskog rukometnog prvenstva

MAKSANOV KORNER /

Uoči spektakularnog polufinalnog okršaja Europskog prvenstva između Hrvatske i Njemačke u petak (17.45, RTL i platforma VOYO), rukometna javnost postavlja ključno pitanje - Može li Hrvatska treći put zaredom izgubiti od istog protivnika u kratkom vremenu i hoće li dobro poznati hrvatski inat proraditi do te mjere da bude presudan faktor za prolazak u finale rukometnog Eura? Zbog svih organizacijskih propusta i nebrige EHF-a za igrače na Euru. Branko Tamše u Maksanovom korneru najavljuje završnicu Europskog rukometnog prvenstva, analizira Sloveniju i Francusku, te komentira i ostale rukometne aktualnosti.