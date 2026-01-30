'Fast food' usporedba odjeknula! Sigurdsson uznemirio EHF, odmah donijeli novu odluku

Nakon što je izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson na konferenciji za medije oštro kritizirao organizaciju Europskog prvenstva, usporedivši EHF s "lancem brze hrane" Danas je pak stiglo novo priopćenje EHF-a u kojem su najavili prilagodbe rasporeda utakmica za buduća europska prvenstva kako bi se smanjilo opterećenje igrača.

Stiglo novo priopćenje

Dan nakon navedene situacije EHF se oglasio ponovo, a mi prenosimo njihovo priopćenje u cjelosti:

"Europska rukometna federacija reagirala je na kritike vezane uz raspored utakmica na muškom EHF Euru 2026. te je objavila sljedeće priopćenje.

Rasporedi natjecanja za nadolazeća EHF europska prvenstva bit će prilagođeni kako bi se smanjilo opterećenje igrača i osigurala što bolja ravnoteža za sve sudionike, posebice u pogledu dana odmora i putovanja.

Treba naglasiti da se ovakvi rasporedi uvijek izrađuju znatno unaprijed u suradnji organizatora i EHF-a. Rasporedi s dvostrukim utakmicama u jednom danu postojali su i na ranijim prvenstvima. Također, opseg mogućih prilagodbi za buduća EHF europska prvenstva ovisi o stupnju dovršenosti organizacijskih procedura.

Za Žensko EHF Europsko prvenstvo 2026. u Poljskoj, Rumunjskoj, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj (3. – 20. prosinca 2026.) raspored će osigurati razdvajanje dana putovanja i dana odmora.

Na Muškom EHF Europskom prvenstvu 2028. u Španjolskoj, Portugalu i Švicarskoj (13. – 30. siječnja 2028.) neće biti uzastopnih dana s utakmicama, odnosno igranja dviju utakmica u dva dana. Dani putovanja i odmora bit će odvojeni.

Za Žensko EHF Europsko prvenstvo 2028. u Norveškoj, Danskoj i Švedskoj, kao i za sva buduća EHF europska prvenstva od 2030. godine nadalje, Europska rukometna federacija vodi razgovore s organizatorima o uvođenju četvrtfinalne faze.

Ako se ona uvede, maksimalan broj utakmica (devet) ostat će isti. Uvođenje četvrtfinala osiguralo bi da između utakmica uvijek postoji najmanje jedan dan odmora, a dani putovanja bili bi odvojeni."

Službeni odgovor EHF-a

Podsjetimo, Europska rukometna federacija (EHF) i jučer je priznala kritike vezane uz raspored natjecanja, no naglašavali su kako je on definiran u dogovoru s organizatorima i svim dionicima, uključujući i Odbor nacija koji predstavlja saveze, i to znatno prije početka prvenstva. U službenom priopćenju naveli su kako je raspored bio poznat svim momčadima najmanje šest mjeseci prije turnira.

"Svjesni smo da se momčadi koje dolaze iz Malmöa suočavaju s izazovnijom situacijom. Međutim, valja napomenuti da su se na prethodnim prvenstvima momčadi suočavale sa sličnim rasporedima, primjerice 2018. na EHF EURU čiji je domaćin bila Hrvatska", stoji u jučerašnjem odgovoru.

POGLEDAJTE VIDEO: Dagur puknuo pred polufinale: 'Igrači nisu reklama!'