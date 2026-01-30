Znate li tko je 'motor' Hrvatske? Statistika minuta otkriva igrača kojem Sigurdsson najviše vjeruje

Hrvatska rukometna reprezentacija iza sebe ima izuzetno naporan i zahtjevan turnir, obilježen čestim promjenama uvjeta, logističkim izazovima i sportskim pritiskom kakav donosi završnica velikog natjecanja. U takvim okolnostima, uoči posljednje dvije utakmice, jasno je da svaki igrač mora dati maksimum. No, jedno se pitanje samo nametnulo tko je zapravo proveo najviše vremena na parketu i na koga se izbornik Dagur Sigurdsson najviše oslanja?

Odgovor bi mnoge mogao iznenaditi.

Na prvu bi većina pomislila kako je riječ o Dominiku Kuzmanoviću, no hrvatski vratar nalazi se „tek“ na drugom mjestu po ukupnoj minutaži. Kuzmanović je na ovom Europskom prvenstvu već skupio 4 sata i 58 minuta igre, što je impresivna brojka, ali ipak nedovoljna za vrh ljestvice.

Iznad svih stoji – David Mandić.

Lijevo krilo MT Melsungena, poznato po izuzetnoj obrambenoj čvrstoći i radnoj etici, dosad je na parketu provelo čak 5 sati i 32 minute, više nego ijedan drugi hrvatski reprezentativac. Upravo ta činjenica otkriva koliko je njegova uloga važna u Sigurdssonovoj rotaciji, ali i kolika odgovornost leži na njegovim leđima, s obzirom na to da za njegov profil igre nema pravu, tehnički istovjetnu zamjenu.

Iza njega slijede Luka Cindrić s 3 sata i 45 minuta, dok je Ivan Martinović, iako nominiran za najboljeg rukometaša svijeta, zasad na 3 sata i 39 minuta provedenih u igri.

Kako stoje konkurenti?

Za usporedbu, u njemačkoj reprezentaciji najviše je igrao također krilni igrač. Lukas Zerbe vodi s oko 4 sata i 56 minuta, no samo 34 sekunde ispred kapetana Johannesa Golle. Blizu su i Lukas Mertens (4:52) te Julian Köster (4:50), što pokazuje znatno ravnomjerniju raspodjelu minuta.

Godine kao faktor budućnosti

Prosječna dob hrvatske reprezentacije iznosi 26,9 godina, što je svrstava među mlađe, ali ne i najmlađe sudionike polufinala. Njemačka je, primjerice, još mlađa – s prosjekom od 26 godina i već sada jasno pokazuje plodove uspješne smjene generacija. Njihovu igru nose 22-godišnji Marko Grgić, 23-godišnji Renars Uščins i 25-godišnji Juri Knorr, reprezentacija kojoj, bez sumnje, najbolji dani tek dolaze.

Danska se, s druge strane i dalje ima velik broj iskusnih igrača, zbog čega im je prosjek godina viši – 29. Island je također starija momčad, s prosjekom od 28,3 godine.

