UHIĆEN JE /

Strašan incident na Medveščaku: Razbio vrata na crkvi pa počeo divljati, ali ni tu nije stao

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Policija je protiv 40-godišnjaka podnijela kaznenu prijavu Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu

20.2.2026.
10:46
danas.hr
Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjakom zbog sumnje u oštećenje tuđe stvari na štetu vjerske ustanove u vlasništvu Republike Hrvatske i 56-godišnje žene.

Prema policijskom izvješću, osumnjičeni muškarac je u noći s 18. veljače u Medveščaku došao do vjerske ustanove i nasilno rukama povlačio vrata, čime je izbacio staklo iz ležišta. Nakon toga je ušao u objekt, vrijeđao zaposlenike pogrdnim riječima, a pri izlasku uzeo metalnu lajsnu i izišao na ulicu.

Na raskrižju Ksaverske ceste i Radićevog šetališta, muškarac je, ničim izazvan, oštetio osobni automobil 56-godišnje vlasnice zagrebačkih registarskih oznaka. Udarcima metalnom lajsnom oštetio je vjetrobransko staklo i desna stražnja vrata vozila dok se žena kretala Ksaverskom cestom.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, policija je uhitila 40-godišnjaka i protiv njega podnijela kaznenu prijavu Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

