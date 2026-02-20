Sitno odbrojavamo do početka velikog spektakla: Evo gdje i kada ga gledati

Motori su ponovno zabrujali, a miris benzina i spaljenih guma najavljuje početak nove, 39. sezone FIM Superbike Svjetskog prvenstva. Elitno motociklističko natjecanje tradicionalno kreće s kultne staze Phillip Island u Australiji, koja ove godine slavi impresivnu 35. godišnjicu ugošćivanja ovog oktanskog cirkusa. Od 20. do 22. veljače, najbolji svjetski vozači na modificiranim serijskim motociklima borit će se za prve bodove u sezoni koja obećava biti jedna od najneizvjesnijih u posljednjem desetljeću, a sve ćete moći pratiti uživo na platformi Voyo.

Nova era bez aktualnog prvaka

Sezona 2026. donosi tektonske promjene u poretku snaga. Prvi put nakon trinaest godina, prvenstvo počinje bez branitelja naslova. Prošlogodišnji prvak, Toprak Razgatlıoğlu, napustio je seriju i svoju sreću potražio u MotoGP prvenstvu. Njegov odlazak, uz umirovljenje legende Jonathana Ree, otvorio je vrata potpuno novoj generaciji i starim asovima koji traže novu priliku.

Najveće promjene dogodile su se u ključnim timovima. Dvostruki svjetski prvak Álvaro Bautista napustio je tvornički Ducati i prešao u satelitsku momčad Barni Spark Racing, gdje će uz punu tvorničku podršku pokušati vratiti stari sjaj. Njegovo mjesto u Aruba.it Racing timu zauzeo je Iker Lecuona, koji će uz Nicolòa Bulegu činiti udarnu iglu momčadi iz Bologne. U tvorničkom BMW-u, umjesto Razgatlıoglua, stigao je iskusni Miguel Oliveira, koji debitira u WorldSBK prvenstvu nakon šest sezona u MotoGP-u. Veliku pažnju privlači i povratak kultnog imena Bimota, koja u partnerstvu s Kawasakijem i vozačima Alexom Lowesom i Axelom Bassanijem cilja na sam vrh.

Utrke uživo iz Australije na Voyo

Ljubitelji motociklizma u Hrvatskoj moći će pratiti cijeli trkaći vikend uživo i bez reklama na platformi Voyo.

Akcija za gledatelje u Hrvatskoj počinje u noćnim, odnosno ranojutarnjim satima. U subotu, 21. veljače, prijenos Superpole kvalifikacija kreće u 3:00 sata po našem vremenu, dok je prva glavna utrka na rasporedu u 6:00 sati. Nedjelja, 22. veljače, donosi identičan raspored: kratka i eksplozivna Superpole sprint utrka kreće u 3:00, a spektakl završava drugom glavnom utrkom u 6:00 sati ujutro.

Otvaranje sezone u Australiji uvijek je posebno, a s obzirom na preslagivanje snaga, svaka utrka bit će neizvjesna borba do posljednjeg zavoja. Pripremite se za vikend pun adrenalina jer Svjetsko Superbike prvenstvo je ponovno tu.

