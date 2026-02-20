Pilot je rekao putnicima da pogledaju kroz prozor: Prizor ih je potpuno raspametio

Putovanje zrakoplovom, iako za mnoge izaziva strah zbog visine, ujedno pruža i jedinstven doživljaj. Pogled s neba, među oblacima, otkriva ljepotu koja se čini nedostižnom, a svaki trenutak na visini donosi osjećaj nečega posebnog. No, postoji jedan neobičan trenutak zabilježen u videu na TikToku koji je oduševio mnoge.

Ovaj magični trenutak podijelila je putnica Aurelie, koja je snimila prizor s prozora zrakoplova, a video je postao pravi hit, sakupljajući više od milijun pregleda. U opisu videa Aurelie je s oduševljenjem napisala: "Pogledajte kroz prozor ako sjedite na lijevoj strani zrakoplova."

Nevjerojatan pogled

Video počinje zvukom pilota koji obavještava putnike da obavezno pogleda prozor na toj strani zrakoplova. Za trenutak, Aurelie je bila pomalo zbunjena, a vjerojatno su i ostali putnici osjećali isto. No, kada je pogledala prema van, otkrila je prizor koji ju je potpuno oduševio.

Ono što je vidjela nije bio samo običan pogled na oblake, već zadivljujući prikaz aurore borealis, s nebeskim svodom obasjanim neon zelenim nijansama.

Njezini pratitelji na TikToku bili su potpuno oduševljeni prizorom aurora borealisa. Dok su jedni priznali da ih je ovaj nevjerojatni trenutak rasplakao, drugi su se divili prelijepom pogledu.

Mnogi su u komentarima izražavali svoje divljenje, a čak su neki ustvrdili da su ljubomorni jer nisu imali priliku svjedočiti tako nečemu.

"Zbog ovog bi plakao, predivno", "Tako sam ljubomoran na tebe", "Što?! To je nevjerojatno", "Zašto me je ovo rasplakalo", "Doslovno bih vrištala", "Wow! sretnica. Hvala na dijeljenju. Prekrasno je", "Stvarno bih našao nekoga da legnem na lijevu stranu jer bih se rasplakao da to propustim", pisali su.

Što je Aurora borealis?

Inače, Aurora borealis, poznata i kao sjeverna svjetlost, prirodni je svjetlosni fenomen koji nastaje kada se solarni vjetar i magnetski nabijenim česticama sudare s atmosferom.

Najčešće se mogu vidjeti u Skandinaviji, posebice u Norveškoj, ali mogu biti vidljive i u Ujedinjenom Kraljevstvu tijekom nasilnih solarnih eksplozija.

Ova godina trebala bi biti najbolja u posljednjem desetljeću za gledanje ovog fenomena, a veljača se smatra idealnim vremenom za to.

Foto: TikTok

Godina 2026. donosi i jedno od najrjeđih događanja desetljeća - solarni maksimum. Taj rijetki događaj događa se kada Sunce ima povećanu magnetsku aktivnost, a znanstvenici očekuju da će doseći vrhunac do ožujka 2026. prije nego što ponovno oslabi, sve do sredine 2030-ih.

Dobra vijest je da ne morate putovati u duboki Arktik ako želite pokušati vidjeti auroru. Postoji mnogo europskih destinacija, uključujući Island, Norvešku, Švedsku i Finsku, gdje možete gledati auroru zbog njihove blizine Arktičkog kruga.