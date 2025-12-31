Europu će u 2026. snaći sumrak kakav ne pamtimo još od 1999., čeka nas i prizor generacije

Godina 2026. bit će iznimno uzbudljiva za sve ljubitelje noćnog neba. Stoga, pripremite svoje kalendare, teleskope i dalekozore jer u nastavku donosimo nebeske fenomene koje ne smijete propustiti.

Pomrčine koje će obilježiti godinu

Vrhunac astronomske godine bez sumnje je potpuna pomrčina Sunca 12. kolovoza. Ovaj dugo očekivani događaj bit će prvi takve vrste vidljiv s kopna Europe još od 1999. godine.

Putanja totaliteta, gdje će Mjesec u potpunosti prekriti Sunce i dan pretvoriti u sumrak, prelazit će preko Grenlanda, zapadnog Islanda i sjeverne Španjolske. Iako Hrvatska neće biti u zoni totaliteta, moći ćemo uživati u impresivnoj djelomičnoj pomrčini.

Taj događaj pružit će jedinstvenu priliku za promatranje Sunčeve korone, vatrene atmosfere koja je inače nevidljiva.

Osim solarnog spektakla, očekuju nas i dvije pomrčine Mjeseca. Prva, potpuna pomrčina Mjeseca 3. ožujka, pretvorit će naš prirodni satelit u takozvani "Krvavi Mjesec".

Tijekom ovog fenomena, Mjesec će proći kroz Zemljinu sjenu, poprimajući zlokobno crvenkastu nijansu. Bit će vidljiva iz Sjeverne i Južne Amerike, Azije i Australije.

Kasnije u godini, 28. kolovoza, dogodit će se i djelomična pomrčina Mjeseca, vidljiva iz Europe, Afrike i Amerike, tijekom koje će dio Mjeseca potamniti prolaskom kroz Zemljinu sjenu.

Ples planeta na večernjem nebu

Planetarna događanja u 2026. također će biti impresivna. Već 10. siječnja Jupiter, najveći planet Sunčevog sustava, bit će u opoziciji. To znači da će se nalaziti najbliže Zemlji i bit će potpuno osvijetljen Suncem, sjajeći jače nego u bilo kojem drugom dijelu godine.

To je idealna prilika za promatranje njegovih oblačnih pruga i četiri najveća mjeseca čak i s manjim teleskopom ili kvalitetnim dalekozorom.

Krajem veljače, točnije 28. veljače, očekuje nas rijetko poravnanje čak šest planeta. Merkur, Venera, Neptun, Saturn, Uran i Jupiter rastegnut će se preko večernjeg neba neposredno nakon zalaska Sunca i stvoriti prizor koji se viđa jednom u generaciji.

Slično, 4. listopada Saturn će biti u opoziciji, pružajući najbolji pogled na svoje veličanstvene prstenove.

Kiša zvijezda padalica

Za ljubitelje meteorskih rojeva, 2026. donosi sjajne vijesti. Najpopularniji meteorski roj, Perzeidi, svoj će vrhunac imati u noći s 12. na 13. kolovoza, a uvjeti za promatranje bit će savršeni.

Vrhunac se poklapa s mladim Mjesecom, što znači da mjesečina neće ometati pogled na desetke sjajnih meteora koji će parati tamno ljetno nebo. Perzeidi su poznati po brzim i svijetlim meteorima koji često ostavljaju dugotrajne tragove.

Još jedan pouzdan i spektakularan roj su Geminidi, čiji je vrhunac 14. prosinca. Smatraju se kraljevima meteorskih kiša jer mogu proizvesti do 120 raznobojnih meteora na sat.

Uvjeti će i za njih biti povoljni, s Mjesecom koji zalazi rano navečer i ostavlja tamno nebo za pravi nebeski vatromet.

Posebni Mjeseci: Supermjeseci i Plavi Mjesec

Tijekom 2026. godine svjedočit ćemo trima supermjesecima: 3. siječnja, 24. studenog i 23. prosinca. Supermjesec se događa kada je pun Mjesec u perigeju, točki svoje orbite najbližoj Zemlji, zbog čega se čini nešto većim i sjajnijim nego inače.

Osim toga, u svibnju nas očekuje i takozvani Plavi Mjesec. Budući da će se u tom mjesecu pojaviti dva puna Mjeseca (1. i 31. svibnja), drugi se tradicionalno naziva Plavim Mjesecom, rijedak kalendarski događaj koji je inspirirao poznatu izreku "jednom na plavi Mjesec".

Godina pred nama nudi bezbroj razloga da podignemo pogled prema zvijezdama. Bilo da ste iskusni astronom ili tek početnik, ovi će vas događaji zasigurno ostaviti bez daha.

Zabilježite datume, pronađite mjesto s što manje svjetlosnog zagađenja i prepustite se čaroliji svemira.