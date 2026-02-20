Znanstvenici tvrde: Ova vrsta hrane stvara ovisnost sličnu nikotinskoj, treba strožu regulativu

Ultraprocesirana hrana (visokoprerađena op.a.) sve se češće nalazi na udaru znanstvenika i zdravstvenih stručnjaka, a novo istraživanje povlači provokativnu usporedbu – s cigaretama. Prema autorima studije, takvi proizvodi nisu samo nutritivno siromašni, nego su i sustavno dizajnirani da potiču ovisnost i pretjeranu konzumaciju, zbog čega bi, tvrde, trebali podlijegati regulaciji sličnoj onoj za duhanske proizvode.

Prema novom izvješću, ultraprocesirana hrana (UPF) ima više zajedničkog s cigaretama nego s voćem ili povrćem te zahtijeva znatno strožu regulaciju.

UPF-ovi i cigarete oblikovani su tako da potiču ovisnost i potrošnju, navode istraživači s tri američka sveučilišta, ističući paralele u raširenim zdravstvenim štetama koje povezuju oba proizvoda.

Marketinške tvrdnje podsjećaju na reklamiranje cigareta 50-ih

UPF-ovi, koji su široko dostupni diljem svijeta, prehrambeni su proizvodi industrijski proizvedeni, često uz upotrebu emulgatora ili umjetnih boja i aroma. U ovu kategoriju ubrajaju se bezalkoholna pića te pakirani zalogaji poput čipsa i keksa.

Prema radu istraživača s Harvarda, Sveučilišta Michigan i Sveučilišta Duke, postoje sličnosti u proizvodnim procesima UPF-ova i cigareta, kao i u nastojanjima proizvođača da optimiziraju “doze” proizvoda i brzinu njihova djelovanja na osjećaj nagrade koji dobije naš organizam.

Usporedbe se temelje na podacima iz područja znanosti o ovisnostima, nutricionizma i povijesti javnog zdravstva, a objavljene su 3. veljače u zdravstvenom časopisu Milbank Quarterly.

Autori sugeriraju da marketinške tvrdnje na proizvodima, poput "nizak udio masti" ili "bez šećera", predstavljaju "zdravstveno uljepšavanje" koje može usporiti regulaciju - slično reklamiranju cigaretnih filtera 1950-ih kao zaštitnih inovacija koje su “u praksi nudile malo stvarne koristi”.

"Mnogi UPF-ovi dijele više karakteristika s cigaretama nego s minimalno prerađenim voćem ili povrćem te stoga opravdavaju regulaciju razmjernu značajnim rizicima za javno zdravlje koje predstavljaju", zaključuju.

'Neko vrijeme samo krivimo pojedinca'

Jedna od autorica istraživanja, prof. Ashley Gearhardt sa Sveučilišta Michigan, klinička psihologinja specijalizirana za ovisnosti, rekla je da i njezini pacijenti povlače iste paralele. “Govorili bi: ‘Osjećam se ovisno o tim stvarima, žudim za njima – prije sam pušio cigarete, a sada imam istu naviku, samo sa sodom i krafnama. Znam da me to ubija; želim prestati, ali ne mogu’”, objasnila je.

Rasprava o UPF-ovima uklapa se u dobro poznati obrazac u području ovisnosti, smatra Gearhardt.

“Neko vrijeme samo krivimo pojedinca i govorimo ‘pa znate, pušite umjereno, pijte umjereno’ – i na kraju dođemo do točke u kojoj shvatimo koje poluge industrija može povući kako bi stvorila proizvode koji doista mogu ‘zavarati’ ljude", kaže ova psihologinja.

Iako je hrana, za razliku od duhana, nužna za preživljavanje, autori tvrde da ta razlika čini djelovanje još potrebnijim jer je teško potpuno izbjeći suvremeno prehrambeno okruženje.

Pomaknuti odgovornost s individualne na prehrambenu industriju

Gearhardt kaže da bi trebalo biti moguće razlikovati štetne UPF-ove od drugih prehrambenih proizvoda na isti način na koji se alkoholna pića razlikuju od ostalih napitaka, piše The Guardian.

Rad navodi da UPF-ovi ispunjavaju “utvrđene kriterije” za razmatranje neke tvari kao ovisničke, s dizajnerskim obilježjima koja “mogu potaknuti kompulzivnu upotrebu” – iako su “štete UPF-ova jasne, neovisno o njihovoj ovisničkoj prirodi”.

Autori sugeriraju da bi lekcije iz regulacije duhana, “uključujući parnice, ograničenja marketinga i strukturne intervencije”, mogle poslužiti kao vodič za smanjenje šteta povezanih s UPF-ovima, pozivajući na javnozdravstvene napore koji bi se “pomaknuli s individualne odgovornosti na odgovornost prehrambene industrije”.

Prof. Martin Warren, glavni znanstveni direktor Instituta Quadram, specijaliziranog centra za istraživanje hrane, rekao je da, iako postoje paralele između UPF-ova i duhana, autori riskiraju “pretjerivanje” u usporedbama. Postavljaju se pitanja, objasnio je, jesu li UPF-ovi, poput nikotina, “intrinzično ovisnički u farmakološkom smislu, ili pak uglavnom iskorištavaju naučene preferencije, uvjetovanje nagrade i praktičnost”.

