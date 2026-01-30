Nikola Karabatić iskreno prognozirao utakmicu Hrvatske: 'Suci će odigrati ključnu ulogu, evo zašto'

Hrvatska rukometna reprezentacija igra najveću utakmicu u dosadašnjem dijelu prvenstva. Naravno riječ je o velikom ulog, finalu i medalji koja jedina nedostaje Hrvatskoj, a to je ona zlatna. Protivnik je neugodna Njemačka od koje smo dva puta gubili u pripremnim utakmicama uoči Eura.

A upravo ta Njemačka je za plasman trebala pobijediti Francusku i to prilično sigurno napravila. Gledao je tu utakmicu i legendarni Nikola Karabatić koji je stao pred mikrofon naše Ines Gode Forjan i dao par riječi razmišljanja uoči velikog polufinala.

"Teško je prognozirati utakmice, naročito polufinale. Vidjeli smo da je Njemačka odlično odigrala protiv Francuske. Najbolja im je to utakmica od starta prvenstva. Hrvatsku nisam gledao, ali vidio sam kako se bore. Gledao sam utakmicu s Mađarima, bili su hrabri i borili se. Mađari su vodili, ali Hrvatska ima taj timski duh koji ih prati kao i na prošlom SP. Imaju odlične igrače i trenera. Gledao sam jučer press konferenciju na kojoj je dosta kritizirao EHF, to je dosta bitno da motivira time svoju ekipu. Mislim da će biti dobra utakmica i da će Hrvatska dobiti, ali Njemačka je dosta jaka, golmani su odlični, u napadu su opasni. Vi ste agresivni u obrani. Vidjet ćemo do kada će suci dozvoliti tu agresivnost", objasnio je Nikola pa na kraju i otkrio za koga će navijati.

"To je jedina medalja koja nedostaje. 2008. su bili u finalu i izgubili od Danske. Kao i prošle godine na SP, ali Danci su dosta jaki. Vidjet ćemo kako će to proći, ali prvo koncentracija na polufinale i naravno da navijam za Hrvatsku"