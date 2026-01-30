FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRŽAVNI NEPRIJATELJ /

Razgovarali smo s Ruskinjom koja se zbog Putina ne smije vratiti kući

Ruskinja koja je imala hrabrosti javno se suprotstaviti Putinu. Bila je voditeljica na ruskom prorežimskom kanalu, kasnije dopisnica iz Washingtona i Pariza. Žana Agalkova 30 godina je bila ruska tv zvijezda, ali više se ne smije vratiti kući. I to zato što je na prvi dan agresije na Ukrajinu dala otkaz i vratila sva državna odličja. Te 2022. Rusima je poručila da ugase televizore koje nazvala strojevima za pranje mozga. Svoj put od novinarke do državnog neprijatelja opisuje u dokumentarnom filmu: 'Dolazi mali sivi vuk'. Sa Žanom Agalkovom, u Zagrebu je razgovarao reporter Borko Brunović. Više pogledajte u prilogu 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
30.1.2026.
12:07
RTL Direkt
Vladimir PutinRusija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx