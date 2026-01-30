Dobro što je ovo? Nijemci podcijenili naše rukometaše: 'Nemojte da nam opet proradi inat...'

Hrvatske rukometaše u 17:45 čeka polufinalni ogled s Njemačkom, utakmica koja vodi u borbu za medalju. Iako su naši rukometaši uoči Eura dvaput poraženi upravo od Nijemaca, večeras se nadaju drukčijem ishodu.

Njemačka je na prvenstvu posrnula samo protiv Srbije i Danske, a u drugom krugu redom je svladala Portugal, Norvešku i Francusku. Ugledni Sport Bild, uz izbor Bobа Hanninga, istaknuo je najbolju momčad turnira, s naglaskom na obranu i napad – zanimljivo, bez Hrvata, ali i bez Nijemaca u ofenzivnoj postavi.

Napad:

Lijevi vanjski: Thibaud Briet (Francuska

Srednji vanjski: Mathias Gidsel (Danska)

Desni vanjski: Dika Mem (Francuska)

Lijevo krilo: August Pedersen (Norveška)

Pivot: Nicolas Tournat (Francuska)

Desno krilo: Odinn Rikhardsson (Island)

Obrana:

Andreas Wolff (golman, Njemačka)

Yanis Lenne (Francuska)

Lukas Mertens (Njemačka)

Victor Iturizza (Portugal)

Karl Konan (Francuska)

Tom Kiesler (Njemačka)

Antonio Serradilla (Španjolska)

S druge strane, EHF je nominirao čak pet hrvatskih igrača za najbolje na turniru: Zvonimira Srnu, Luku Cindrića, Ivana Martinovića, Zlatka Raužana i Marija Šoštarića, što potvrđuje snagu i širinu hrvatske reprezentacije uoči ključne utakmice.

