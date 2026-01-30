Dobro što je ovo? Nijemci podcijenili naše rukometaše: 'Nemojte da nam opet proradi inat...'
Njemačka je na prvenstvu posrnula samo protiv Srbije i Danske
Hrvatske rukometaše u 17:45 čeka polufinalni ogled s Njemačkom, utakmica koja vodi u borbu za medalju. Iako su naši rukometaši uoči Eura dvaput poraženi upravo od Nijemaca, večeras se nadaju drukčijem ishodu.
Njemačka je na prvenstvu posrnula samo protiv Srbije i Danske, a u drugom krugu redom je svladala Portugal, Norvešku i Francusku. Ugledni Sport Bild, uz izbor Bobа Hanninga, istaknuo je najbolju momčad turnira, s naglaskom na obranu i napad – zanimljivo, bez Hrvata, ali i bez Nijemaca u ofenzivnoj postavi.
Napad:
Lijevi vanjski: Thibaud Briet (Francuska
Srednji vanjski: Mathias Gidsel (Danska)
Desni vanjski: Dika Mem (Francuska)
Lijevo krilo: August Pedersen (Norveška)
Pivot: Nicolas Tournat (Francuska)
Desno krilo: Odinn Rikhardsson (Island)
Obrana:
Andreas Wolff (golman, Njemačka)
Yanis Lenne (Francuska)
Lukas Mertens (Njemačka)
Victor Iturizza (Portugal)
Karl Konan (Francuska)
Tom Kiesler (Njemačka)
Antonio Serradilla (Španjolska)
S druge strane, EHF je nominirao čak pet hrvatskih igrača za najbolje na turniru: Zvonimira Srnu, Luku Cindrića, Ivana Martinovića, Zlatka Raužana i Marija Šoštarića, što potvrđuje snagu i širinu hrvatske reprezentacije uoči ključne utakmice.
