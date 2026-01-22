FREEMAIL
DAN ZA DAN /

Poznati svi termini utakmica Hrvatske u drugom krugu: Jasno je zašto je Maraš ovo prozvao 'nehumanim'

Poznati svi termini utakmica Hrvatske u drugom krugu: Jasno je zašto je Maraš ovo prozvao 'nehumanim'
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Hrvatsku čeka vrlo težak raspored, a igrat će čak i dva dana uzastopno

22.1.2026.
8:01
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
Hrvatska je teško stradala od Švedske u utakmici u kojoj jednostavno nismo bili dobri i domaćini su nas riješili vjerojatno lakše nego su očekivali.

Hrvatska sada u drugi krug ide bez bodova dok će Šveđani prenijeti dva. U drugom krugu nas čekaju Slovenija Island koji imaju dva boda te Mađarska Švicarska koji su kao i mi na nula.

Hrvatsku čeka vrlo težak raspored, a igrat će čak i dva dana uzastopno, u utorak i srijedu što je Mateo Maraš u razgovoru za RTL nazvao "nehumanim". 

Petak, 23. siječnja

- 15:30 Island – HRVATSKA

Nedjelja, 25. siječnja

- 20:30 Švicarska – HRVATSKA

Utorak, 27. siječnja

- 18:00 Slovenija – HRVATSKA

Srijeda, 28. siječnja 

- 18:00 HRVATSKA - Mađarska

To što smo na nula bodova, a da su tri momčadi na dva znači da nam trebaju vrhunski rezultati u drugom krugu i vjerojatno sve pobjede za polufinale.

Utakmice Europskog prvenstva gledajte na RTL-u i platformi VOYO.

POGLEDAJTE VIDEO: Šveđani nam prodali košarkašku foru

