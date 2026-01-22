Poznati svi termini utakmica Hrvatske u drugom krugu: Jasno je zašto je Maraš ovo prozvao 'nehumanim'
Hrvatsku čeka vrlo težak raspored, a igrat će čak i dva dana uzastopno
Hrvatska je teško stradala od Švedske u utakmici u kojoj jednostavno nismo bili dobri i domaćini su nas riješili vjerojatno lakše nego su očekivali.
Hrvatska sada u drugi krug ide bez bodova dok će Šveđani prenijeti dva. U drugom krugu nas čekaju Slovenija i Island koji imaju dva boda te Mađarska i Švicarska koji su kao i mi na nula.
Hrvatsku čeka vrlo težak raspored, a igrat će čak i dva dana uzastopno, u utorak i srijedu što je Mateo Maraš u razgovoru za RTL nazvao "nehumanim".
Petak, 23. siječnja
- 15:30 Island – HRVATSKA
Nedjelja, 25. siječnja
- 20:30 Švicarska – HRVATSKA
Utorak, 27. siječnja
- 18:00 Slovenija – HRVATSKA
Srijeda, 28. siječnja
- 18:00 HRVATSKA - Mađarska
To što smo na nula bodova, a da su tri momčadi na dva znači da nam trebaju vrhunski rezultati u drugom krugu i vjerojatno sve pobjede za polufinale.
