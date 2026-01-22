Poznati svi termini utakmica Hrvatske u drugom krugu: Jasno je zašto je Maraš ovo prozvao 'nehumanim'

Hrvatska je teško stradala od Švedske u utakmici u kojoj jednostavno nismo bili dobri i domaćini su nas riješili vjerojatno lakše nego su očekivali.

Hrvatska sada u drugi krug ide bez bodova dok će Šveđani prenijeti dva. U drugom krugu nas čekaju Slovenija i Island koji imaju dva boda te Mađarska i Švicarska koji su kao i mi na nula.

Hrvatsku čeka vrlo težak raspored, a igrat će čak i dva dana uzastopno, u utorak i srijedu što je Mateo Maraš u razgovoru za RTL nazvao "nehumanim".

Petak, 23. siječnja

- 15:30 Island – HRVATSKA

Nedjelja, 25. siječnja

- 20:30 Švicarska – HRVATSKA

Utorak, 27. siječnja

- 18:00 Slovenija – HRVATSKA

Srijeda, 28. siječnja

- 18:00 HRVATSKA - Mađarska

To što smo na nula bodova, a da su tri momčadi na dva znači da nam trebaju vrhunski rezultati u drugom krugu i vjerojatno sve pobjede za polufinale.

