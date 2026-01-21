FREEMAIL
VRIJEME JE ZA RUKOMET /

Mateo Maraš opleo po EHF-u uoči ključne utakmice: 'Nehumano je što rade'

Naša Ines Goda Forjan prije utakmice je razgovarala s Mateom Marašem koji danas utakmicu prati s tribina

21.1.2026.
20:02
Sportski.net
Screenshot/rtl
Hrvatska igra ključnu utakmicu na Euru protiv domaćina Švedske. Pobjeda donosi prenošenje dva boda u drugi krug. Naša Ines Goda Forjan prije utakmice je razgovarala s Mateom Marašem koji danas utakmicu prati s tribina.

"Želimo puno, možemo puno. Svi su spremni, vjerujem u pobjedu koja je krucijalna zbog dva boda i bilo bi nam lakše u drugom krugu. EHF je stavio četiri utakmice u šest dana u drugom krugu, to nije humano", kazao je Maraš.

Dvorana će biti žuta, to je pritisak za Šveđane.

"Prošle godine smo mi osjetili pritisak i nekada dobro dođe, vidjet ćemo što će to donijeti Šveđanima. Nadam se da će nama biti olakotna okolnost i da će i ovi naši navijači kojih ima biti naš vjetar u leđa", zaključio je Maraš.

Utakmice Europskog prvenstva u rukometu gledajte na platformi VOYO.

Hrvatska Rukometna ReprezentacijaRukomet 2026Mateo MarašEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026
