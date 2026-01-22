Zelenski kritizirao europske saveznike: 'Vole raspravu o budućnosti, ali izbjegavaju poduzeti akciju'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i američki predsjednik Donald Trump održali su sastanak na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu.

Nakon sastanka, Zelenski se obraća javnosti, a svoj je govor započeo referirajući se na film 'Beskrajan dan' u kojem glavni lik proživljava isti dan iznova i iznova.

"Nitko ne želi živjeti tako, ponavljajući istu stvar tjednima, mjesecima, godinama. A upravo tako mi sada živimo", rekao je Zelenski.

"Prošle godine sam ovaj forum zaključio riječima 'Europa se mora znati obraniti' i ove godine mogu ponoviti isto. Lideri nisu sigurni što napraviti s Grenlandom. Svi čekaju da se Amerika ohladi" dodao je.

Usporedio Putina i Madura

Zelenski se u svom govoru dotaknuo i situacije u Venezueli te napomenuo činjenicu da se Nicolás Maduro nalazi u zatvoru, dok je Vladimir Putin slobodan.

"On i dalje koristi zamrznutu imovinu kako bi financirao rat. I dalje nema rješenja na rusku agresiju na Ukrajinu i ukrajinski narod. Svi su jako pozitivni ali je potpora Donalda Trumpa potrebna. Nikakve garancije za mir neće funkcionirati bez Amerike" kazao je Zelenski. Dodao je da se mora zaustaviti i prodaja ruske nafte te kako upravo to financira rat u Ukrajini.

Kritizirao je europske saveznike, rekavši da pozdravlja napore Velike Britanije i Francuske da pošalju svoje trupe u Ukrajinu, ali da se sve opet svodi na sudjelovanje SAD-a.

"Europa voli raspravljati o budućnosti, ali izbjegava poduzimanje akcija odmah", kazao je.

Osvrnuo se na Grenland

Predsjednik Ukrajine poseban je naglasak stavio na krizu oko Grenlanda.

"Europa se mora znati obraniti. Ako pošaljete 40 vojnika na Grenland, kakvu to poruku šalje? Kakvu poruku Putinu, Kini ili Danskoj?" upitao je ukrajinski predsjednik.

Kaže da bi Ukrajina, kad bi bila članica NATO-a, mogla pomoći u obrani Grenlanda.

"Možemo poduzeti akcije na moru i znamo kako se tamo boriti, da nas se pita, da je Ukrajina u NATO-u, ali nismo. I riješili bismo problem s ruskim brodovima", kazao je Zelenski.

Oružane snage Europe

Istaknuo je i da Europi trebaju "ujedinjene oružane snage koje će je moći istinski braniti".

"Europa se oslanja samo na uvjerenje da će NATO djelovati ako dođe do opasnosti. Ali nitko zapravo nije vidio savez u akciji. Ako Putin odluči zauzeti Litvu ili napasti Poljsku, tko će odgovoriti? Trenutačno NATO postoji zahvaljujući uvjerenju da će Sjedinjene Države djelovati, da neće stajati po strani i da će pomoći. Ali što ako to ne učine?", upitao se Zelenski.

Kaže da se neki europski čelnici "nadaju da će problem nestati", dok drugi počinju djelovati i pojačavati obranu i sigurnost, ali samo zahvaljujući SAD-u.

