Burna večer u 'Gospodinu Savršenom': Opet pale teške riječi između Nuše i Anastasije

Burna večer u 'Gospodinu Savršenom': Opet pale teške riječi između Nuše i Anastasije
Foto: Voyo

Anastasijin i Nušin odnos, prepun uspona i padova, eskalirao je u posljednjoj epizodi, je li ovo početak kraja njihovog prijateljstva?

4.3.2026.
11:38
Hot.hr
Voyo
Odnos između Anastasije i Nuše, dvije favoritkinje showa ' Gospodin Savršeni' od samog je početka bio dinamičan, a ostale kandidatkinje opisale su ga kao nepredvidiv. Iako su u jednom trenutku formirale čvrst savez, njihovo je prijateljstvo neprestano bilo na testu. Situaciju je najbolje sažela kandidatkinja Soraya, koja je njihovu vezu nazvala 'toksičnom', slikovito objasnivši da se 'koliko se vole, toliko se i mrze'.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by RTL Hrvatska (@rtl_hr)

Napetost koja je dugo tinjala konačno je eksplodirala, i to čak dva puta tijekom jednog partija. Prva svađa izbila je zbog Nušinog neprestanog spominjanja odnosa s Karlom.  Anastasiji je zasmetalo što se Nuša stalno vraća na tu temu te ošto prokomentirala kako se treba zadržati samo na jednom 'Gospodinu Savršenom'.

Burna večer u 'Gospodinu Savršenom': Opet pale teške riječi između Nuše i Anastasije
Foto: voyo

Nedugo zatim, uslijedio je i drugi okršaj. Anastasija je pokušala savjetovati Nuši da pripazi što govori pred kamerama, aludirajući na to da bi neke izjave mogle biti pogrešno protumačene. Nuša, kojoj je ovo već treći reality show, oštro joj je odbrusila. 'Molim te ne uči me što da radim na kameri treći mi je reality' poručila joj je.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VOYO Hrvatska (@voyo_hr)

Ukidanjem podjele na Karlov i Petrov tim, sve su djevojke postale suparnice u borbi za oba muškarca, što je dodatno zaoštrilo odnose u vili. Je li ovo zaista početak kraja njihovog prijatejstva? Saznaj u novim epizodama na platformi Voyo od ponedjeljka do četvrtka sedam dana prije prikazivanja na RTL-u, na kojem možete pratiti show od ponedječljka do četvrtka u 21:15.

