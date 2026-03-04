Anđela pritisnula Petra uza zid: 'Zavlačiš me već 13 dana'

Tijekom zadnje koktel zabave, Anđelino strpljenje konačno je popustilo. Anđela je odlučila uzeti stvari u svoje ruke i pred svima prozvati 'Gospodina Savršenog' Petra.

Anđela je otvoreno pitala ‘Gospodina Savršenog’ Petra zašto je ‘zavlači’ već trinaest dana, a da joj nije pružio priliku za iskren razgovor nasamo ili pravi spoj. Osjećajući se ignorirano, Anđela je tražila objašnjenje zašto je i dalje u showu ako on ne pokazuje nikakav stvaran interes da je bolje upozna.

Foto: voyo

Petar i Anđela otvoreno su porazgovarali o svom odnosu, a ona mu je priznala da se osjeća pomalo ignorirano te da smatra kako nije dobila pravu priliku pokazati se. Nije krila ni razočaranje što na posljednjoj ceremoniji ruža nije primila njegovu ružu, pitajući se što je pošlo po krivu.

Foto: voyo

Rasprave izmjenjivali su argumente, a Anđela je tvrdoglavo odbijala pristati na dejt, dajući do znanja da želi jasne odgovore prije nego što krene dalje. Show 'Gospodin Savršeni' gledaj na Voyo sedam dana prije svih, a od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 na RTL-u.