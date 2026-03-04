Jelena Radan stiže na Zagrebački festival s pjesmom 'Danas te volim'

Ovogodišnje izdanje Zagrebačkog festivala Jelena Radan (51) će obilježiti nastupom s pjesmom „Danas Te Volim“, autorica glazbe Anite Valo i Meri Jaman, te autora teksta Aljoše Šerića, u aranžmanu i produkciji Srđana Sekulovića Skansija s kojim je i prvi puta surađivala, a koji je sigurno unio još malo talijanskog štiha.

Kako je i sam tekstopisac spomenuo Jeleni dok su se dogovarali oko stihova, ideja pjesme je onaj pomiješani osjećaj straha, ljubavi i nesretnih odluka, onaj podijeljeni osjećaj koji se dogodi unutar prekida odnosa ili u dugim vezama.

Jelena je ubrzala svoj ritam još od prošle godine u kojoj se pojavila na Dori sa zapaženom pjesmom na francuskom „Salut“, te se pojavila na Melodijama Jadrana s pjesmom „Malena“, da bi evo trilogiju završila s pjesmom „Danas Te Volim“ za Zagrebački festival 2026.

Njena dugogodišnja suradnja s Anitom Valo i Meri Jaman iz Meritas i dalje se nastavlja, te što se njih tiče, Jelena je uvijek bila jasna koliko im je zahvalna.

'Imam sreću raditi s onima koje poštujem'

„Imam sreću raditi s onima koje poštujem. S onima koje biram. Jer ništa ne moramo. I ne moramo s onima koji nam nisu po volji. Ne uzimam zdravo za gotovo činjenicu da mi njih dvije olakšavaju, da me podržavaju. Ne uzimam olako to što mi daruju svoju glazbu, što se nasmiju mojim šalama i ljubazno ispoštuju moje strastvene zahtjeve oko pjesme – zahvalna sam im na svakoj minuti utrošenoj u viziju ove pjesme i bilo koje druge. Zato ću kao i uvijek, jer obožavam pozornicu, pokušati pjevati nadahnuto i sugestivno i te večeri na pozornici Zagrebačkog festivala. Posebno hvala i Zdeslavu Klariću koji je uvijek spreman odsvirati klavirske dionice. Zahvalna sam onima koji su preslušali pjesme i odlučili da smo vrijedni biti dijelom programa, da je i ova ekipa vrijedna pažnje.“

Jelena je zahvalna i svom izdavaču Menart koji je strpljiv u iščekivanju njenih izdanja, te je obećala kako će ova godina svakako iznjedriti bar jedno. Inače, u priremama za koncert u Kinoteci 19.9. koji se upravo dogovara, Jelena svakako izdvaja vrijeme za pripremu za nastup na ovogodišnjem izdanju Zagrebačkog festivala.

Pjesmu prati lyrics video koji je osmislio i režirao Tin Majnarić, a ista je dostupna na svim digitalnim servisima.

