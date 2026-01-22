Trumpov 'Odbor za mir' postao služben: 'Svaki od ovih ljudi mi je prijatelj. Sviđa mi se svatko od njih'

Na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, američki predsjednik Donald Trump formalno predstavlja i potpisuje povelju svog tzv. Odbora za mir. To je novo međunarodno tijelo za rješavanje sukoba, čije stalno članstvo navodno stoji milijardu dolara, a na čijem će čelu biti sam Trump.

Poziv za sudjelovanje u Trumpovom odboru prihvatile su Argentina, Armenija, Azerbajdžan, Bahrein, Bjelorusija, Egipat, Mađarska, Indonezija, Jordan, Kazahstan, Kosovo, Maroko, Pakistan, Katar, Saudijska Arabija, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Uzbekistan i Vijetnam.

S druge strane, sudjelovanje su odbile Francuska, Norveška, Slovenija, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Hrvatska je također dobila poziv, ali se još uvijek nije jasno izjasnila, kao ni Kambodža, Kina, Njemačka, Indija, Italija, Paragvaj, Rusija, Singapur, Tajland, Ukrajina te Europska komisija kao izvršno tijelo EU.

Pratite razvoj događaja:

Odbor za mir službeno osnovan

11.40 - Započela je ceremonija je službena ceremonija osnivanja 'Odbora za mir'. Čelnici zemalja, jedan za drugim, sjedaju pokraj Trumpa i potpisuju ugovor za članstvo.

"Svaki od ovih ljudi mi je prijatelj. Sviđa mi se svatko od njih. Možete li to vjerovati? Obično uvijek postoji dvoje ili troje koji mi se ne sviđaju", rekao je Trump.

Dužnosnik Svjetskog ekonomskog foruma čestitao je Trumpu.

"Povelja je sada u potpunosti na snazi, a Odbor za mir je sada službena međunarodna organizacija", rekao je.

Foto: Fabrice Coffrini/afp/profimedia

11.37- Osvrnuo se i na Venezuelu, odnosno akciju hvatanja Nicolasa Madura.

"Zahvaljujući neusporedivoj vještini, moći i snazi ​​američke vojske, imamo daleko najmoćniju vojsku na svijetu, uhvatili smo odmetnutog diktatora Madura. Jako sam sretan zbog toga. Imamo odlične odnose s novim čelnicima Venezuele. Otvaramo zemlju našim divovskim naftnim kompanijama i to ide jako dobro. Već smo izvadili 50 milijuna barela nafte i puno toga će se vratiti u Venezuelu", rekao je Trump.

Tvrdi da će Venezuela "u kratkom vremenu ostvariti više prihoda s nama nego svih prethodnih godina".

"Naftne kompanije žele ući, i to odmah, a mi smo već tamo i obilazimo nalazišta".

11.30 - Trump se ponovno pohvalio zaustavljam ratova, među kojima su, kakao kaže, Kosovo i Srbija.

"Uskoro ću zaustaviti još jedan, onaj za koji sam mislio da ga je najlakše riješiti, ali pokazalo se malo težim".

11.20 - Na samom početku svog obraćanja, Trump je poručio da "svi žele biti dio ovoga". Kazao je da će Odbor za mir surađivati i s drugim organizacijama poput Ujedinjenih naroda. Pohvalio je svoju administraciju i kazao dsa je najbolja od svih dosadašnjih u gospodarstvu, miru i sigurnosti.