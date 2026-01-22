Dvoboj giganata na Euru: Može li se uzdrmana Danska suprotstaviti goropadnim Francuzima?

Večeras u Herningu, pred 15.000 domaćih navijača, rukometni svijet gledat će novi nastavak epskog rivalstva. Od 20.30 na rasporedu je "rukometni El Clasico", sudar Francuske i Danske. Iako je riječ o reprizi brojnih finala, okolnosti su ovaj put drastično drugačije i ulog je ogroman, posebno za domaćina.

Prijenos utakmice Francuska - Danska gledajte na RTL 2 ili platformi Voyo

Francuska, branitelj naslova, u drugi krug Europskog prvenstva ulazi s maksimalna dva boda i nizom od jedanaest uzastopnih pobjeda. Potpuno suprotno raspoloženje vlada u danskom taboru. Šokantan poraz od Portugala u posljednjem kolu prve faze ostavio ih je bez bodova, a večerašnji dvoboj pretvorio u utakmicu "biti ili ne biti".

Prvo kolo skupine I druge faze Europskog prvenstva u rukometu 22.01.2025. 0 Francuska : 0 Danska

Standings provided by Sofascore

UŽIVO

Utakmica počinje u 20.30

POGLEDAJTE VIDEO: Leteći Kuzma, sjajni Palicka, iznenađenje Ivana i psovanje Dagura: Ovo su najbolji potezi utakmice