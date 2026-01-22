EHF napravio promjenu nakon poraza Hrvatske, je li moguće da smo ovo zaslužili?

Završetkom preliminarne faze Europskog prvenstva u rukometu 2026., ljestvica favorita (EHF-ov power ranking)doživjela je značajne promjene. Dok su neke reprezentacije potvrdile svoj status, Hrvatska je doživjela osjetan pad nakon neuvjerljivih izdanja. Težak poraz od Švedske rezultatom 25:33 skupo je koštao izabranike Dagura Sigurdssona, koji u drugi krug natjecanja ulaze bez ijednog prenesenog boda, što im drastično umanjuje izglede za polufinale.

Francuska dominacija i švedski uzlet

Na samom vrhu poretka snaga došlo je do smjene. Francuska je, prema procjenama stručnjaka, preuzela status prvog favorita, demonstriravši silu u svojoj skupini. S druge strane, dosadašnji glavni favorit i jedan od domaćina, Danska, pala je na treću poziciju. Između njih ugurala se Švedska, čije su akcije značajno porasle nakon dominantne predstave protiv Hrvatske pred domaćom publikom u Malmöu. Među reprezentacijama koje su ugodno iznenadile nalazi se i Portugal, koji se svojom igrom probio među pet najboljih momčadi turnira.

Pali na devetu poziciju

Hrvatska je na turnir stigla sa sedmog mjesta na ljestvici favorita, no nakon tri odigrane utakmice pala je na devetu poziciju. Analitičari ističu turbulentan početak, solidan nastup s Nizozemskom, a zatim i potpuni potop protiv Šveđana. Ni obrana ni napad nisu pokazali potrebnu konstantu. Poraz od Švedske nije samo pitanje prestiža; on znači da Hrvatska u drugi krug u Malmöu ulazi s nula bodova, dok izravni suparnici za polufinale poput Švedske, Slovenije i Islanda kreću s dva boda prednosti.

Svaka utakmica je finale

Pred hrvatskim rukometašima sada je iznimno težak zadatak. Put do polufinala postao je strm, a momčad više nema pravo na pogrešku. U novoj skupini čekaju nas redom Island, Švicarska, Slovenija i na kraju Mađarska. Već prvi dvoboj protiv neugodnog Islanda, koji također prenosi dva boda, bit će ključan za održavanje bilo kakvih izgleda za prolaz.

