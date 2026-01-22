FREEMAIL
Minimalna pobjeda /

Njemačka preživjela dramu i srušila Portugal

Njemačka preživjela dramu i srušila Portugal
Foto: Sebastian Elias Uth/imago Sportfotodienst/profimedia

U ovoj skupini još igraju Španjolska i Norveška, te Francuska i Danska.

22.1.2026.
17:29
Hina
Sebastian Elias Uth/imago Sportfotodienst/profimedia
U susretu 1. kola I skupine druge faze EURA rukometaša Njemačka je u Herningu svladala Portugal s 32-30 (11-11). 

Njemci i Portugalci otvorili su najjaču četvrtfinalnu skupinu u povijesti rukometa, a u dvoboju dvoju ekipa koje su prenijeli maksmalan broj bodova, pobjedu su odnijeli Njemci. 

Njemci su na krilima vratara Andreasa Wolffa (16 obrana),te sjajnih Mire Schluroffa (7) i Renarsa Uščinsa (6) u završnici došli do dva gola prednosti, koju su i sačuvali. Portugalce su opet predvodila braća Francisco (10) i Martim (6) Costa, koji su prije dva dana srušili Dansku. 

U ovoj skupini još igraju Španjolska i Norveška, te Francuska i Danska. 

