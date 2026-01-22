Audi otvorio vrata F1: Šef momčadi otkrio očekivanja uoči povijesne sezone

poznati planovi /

Audi je u Berlinu službeno predstavio svoj prvi bolid za ulazak u Formulu 1 2026. godine. Na stazi su ga vidjeli Nico Hülkenberg i mladi talent Gabriel Bortoleto, koji će predvoditi momčad Audi Revolut u debitantskoj sezoni.

Šef projekta Mattia Binotto istaknuo je da je fokus na razvoju najpouzdanijeg i najučinkovitijeg bolida, kombinirajući šasiju, aerodinamiku i motor. „Vrlo je izazovno, ali fascinantno. Ovo je prilika da pokažemo ozbiljnost i ambiciju našeg tima,“ rekao je Binotto. Slike sa predstavljanja bolida pogledajte OVDJE.

Bolid će nositi prepoznatljive boje Audija i Revoluta, a razvoj snage vozila odvija se u Njemačkoj i Švicarskoj. Nova pravila F1 za 2026. omogućila su veću elektrifikaciju i korištenje održivih goriva, dok će strogi limit troškova dodatno oblikovati natjecanje.

Audi Revolut želi biti prepoznat kao ozbiljan konkurent od prve sezone, s dugoročnom ambicijom osvajanja naslova do 2030. godine. „Najvažnije je kako nas drugi doživljavaju na stazi. Pokušavamo učiti iz svakog izazova i stalno napredovati,“ zaključio je Binotto.