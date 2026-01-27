Filip Zubčić solidan u Schladmingu, oduševio novi francuski vunderkind

Hrvatski skijaš Filip Zubčić zauzeo je četrnaesto mjesto na noćnom veleslalomu Svjetskog kupa u austrijskom Schladmingu, na kojem je pobijedio Švicarac Loic Meillard.

Zubčić je odvozio korektno na Planaiu, jednoj od najpoznatijih staza na svijetu, nakon prvog laufa bio je 15., da bi u drugom popravio plasman za jedno mjesto i nakraju bio 14. je s 2.65 sekundi zaostatka za pobjednikom.

Meillard je slavio zahvaljujući sjajnoj drugoj vožnji ispred Brazilca Lucasa Braathena Pinheira (+0.73) i 22-godišnjeg Francuza Albana Elezija Cannaferine (+0.90), koji je prvi puta na postolju. Vodeći u ovoj disciplini i u ukupnom poretku Švicarac Marco Odermatt bio je četvrti (+1.26).

Odermatt vodi u veleslalomu s 450 bodova ispred Braathena (347), dok je Zubčić s 101 bodom 20. U ukupnom poretku Odermatt vodi s 1335 bodova, 587 više od Braathena, a Zubčić je 37. s 155 bodova.

