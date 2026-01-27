FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KRALJ HENRIK /

Ponajbolji skijaš današnjice potvrdio kada odlazi u mirovinu: 'Ta je odluka konačna'

Ponajbolji skijaš današnjice potvrdio kada odlazi u mirovinu: 'Ta je odluka konačna'
×
Foto: Guenther Iby/afp/profimedia

Ovaj 31-godišnji majstor tehničkih disciplina ima 33 pobjede u utrkama za Svjetski kup

27.1.2026.
16:39
Hina
Guenther Iby/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ponajbolji norveški skijaš Henrik Kristoffersen obznanio je u razgovoru za austrijski dnevnik Konenzeitung da namjerava završiti karijeru nastupom na Olimpijskim igrama 2030., ako će imati pravu opremu, ako će fizički i psihički biti spreman te ako će konkurirati za pobjede.

"Ta je odluka stoposto konačna. To sam, naime, obećao svojoj supruzi", rekao je Kristoffersen koji je o razmišljao i o ranijem završetku karijeri, 2027. ili 2029. nakon Svjetskog prvenstva na domaćem terenu u Narviku.

Ovaj 31-godišnji majstor tehničkih disciplina ima 33 pobjede u utrkama za Svjetski kup, od čega ih je 25 ostvario u slalomu, a osam u veleslalomu. U obje discipline je bio i svjetski prvak, ali mu nedostaje naslov olimpijskog pobjednika. Najbliže mu je bio 2018. u južnokorejskom Pjongčangu, gdje je osvojio srebrnu medalju u veleslalomu, a ima i slalomsku broncu iz Sočija 2014.

Zrinka Ljutić dobila novog servisera uoči Zimskih olimpijskih igara: Radio je s Ivicom Kostelićem

Nove dvije prilike će imati na ovogodišnjim Zimskim olimpijskim igrama na stazi u Bormiju, a ako ni tamo ne uspije doći do zlata, ostat će mu još 2030. i utrke u francuskim Alpama.

Kristoffersen je o tome govorio uoči posljednjih utrka Svjetskog kupa prije olimpijskih nastupa. Danas i sutra će u austrijskom Schladmingu biti održani noćni veleslalom i slalom. Staza Planai je mjesto na kojem je Norvežanin 2014. u slalomu ostvario svoju prvu pobjedu u Svjetskom kupu, a nakon toga je na istom mjestu ostvario još tri pobjede u istoj disciplini i po broju trijumfa je surekorder s dvojicom legendanih domaćih skijaša, Marcelom Hirscherom i Benjaminom Raichom.

U utorak će na veleslalomu nositi startni broj 1, a u srijedu bi mogao postati samostalni rekorder po broju slalomskih pobjeda u Schladmingu.

"Želim tu petu pobjedu", rekao je Kristoffersen koji u ovoj sezoni još nije bio na najvišoj stubi pobjedničkog postolja.

Najbolji plasman mu je drugo mjesto u veleslalomu održanom u američkom Copper Mountainu, a još je četiri puta utrke završavao na trećem mjestu, u veleslalomu u američkom Beaver Creeku i u slalomima u francuskom Val d'Isereu te u švicarskom Adelbodenu i Wengenu.

U utorak će na veleslalomu u Schladmingu od hrvatskih predstavnika nastupiti samo Filip Zubčić sa startnim brojem 8, a u srijedu će mu se na slalomu pridružiti Samuel Kolega, Istok Rodeš i Matej Vidović.

Za oba dana je start prve vožnje predviđen u 17.45 sati, a druge u 20.45. 

POGLEDAJTE VIDEO: 'Ovo nije bilo moguće': Prisjetite se najveće hrvatske senzacije u rukometnom svijetu

Skijanje Svjetski KupHenrik KristoffersenZimske Olimpijske Igre
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KRALJ HENRIK /
Ponajbolji skijaš današnjice potvrdio kada odlazi u mirovinu: 'Ta je odluka konačna'