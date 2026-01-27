Ponajbolji skijaš današnjice potvrdio kada odlazi u mirovinu: 'Ta je odluka konačna'

Ponajbolji norveški skijaš Henrik Kristoffersen obznanio je u razgovoru za austrijski dnevnik Konenzeitung da namjerava završiti karijeru nastupom na Olimpijskim igrama 2030., ako će imati pravu opremu, ako će fizički i psihički biti spreman te ako će konkurirati za pobjede.

"Ta je odluka stoposto konačna. To sam, naime, obećao svojoj supruzi", rekao je Kristoffersen koji je o razmišljao i o ranijem završetku karijeri, 2027. ili 2029. nakon Svjetskog prvenstva na domaćem terenu u Narviku.

Ovaj 31-godišnji majstor tehničkih disciplina ima 33 pobjede u utrkama za Svjetski kup, od čega ih je 25 ostvario u slalomu, a osam u veleslalomu. U obje discipline je bio i svjetski prvak, ali mu nedostaje naslov olimpijskog pobjednika. Najbliže mu je bio 2018. u južnokorejskom Pjongčangu, gdje je osvojio srebrnu medalju u veleslalomu, a ima i slalomsku broncu iz Sočija 2014.

Nove dvije prilike će imati na ovogodišnjim Zimskim olimpijskim igrama na stazi u Bormiju, a ako ni tamo ne uspije doći do zlata, ostat će mu još 2030. i utrke u francuskim Alpama.

Kristoffersen je o tome govorio uoči posljednjih utrka Svjetskog kupa prije olimpijskih nastupa. Danas i sutra će u austrijskom Schladmingu biti održani noćni veleslalom i slalom. Staza Planai je mjesto na kojem je Norvežanin 2014. u slalomu ostvario svoju prvu pobjedu u Svjetskom kupu, a nakon toga je na istom mjestu ostvario još tri pobjede u istoj disciplini i po broju trijumfa je surekorder s dvojicom legendanih domaćih skijaša, Marcelom Hirscherom i Benjaminom Raichom.

U utorak će na veleslalomu nositi startni broj 1, a u srijedu bi mogao postati samostalni rekorder po broju slalomskih pobjeda u Schladmingu.

"Želim tu petu pobjedu", rekao je Kristoffersen koji u ovoj sezoni još nije bio na najvišoj stubi pobjedničkog postolja.

Najbolji plasman mu je drugo mjesto u veleslalomu održanom u američkom Copper Mountainu, a još je četiri puta utrke završavao na trećem mjestu, u veleslalomu u američkom Beaver Creeku i u slalomima u francuskom Val d'Isereu te u švicarskom Adelbodenu i Wengenu.

U utorak će na veleslalomu u Schladmingu od hrvatskih predstavnika nastupiti samo Filip Zubčić sa startnim brojem 8, a u srijedu će mu se na slalomu pridružiti Samuel Kolega, Istok Rodeš i Matej Vidović.

Za oba dana je start prve vožnje predviđen u 17.45 sati, a druge u 20.45.

