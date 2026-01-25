FREEMAIL
kitzbuhel /

Zubčić i Kolega predovde hrvatske skijaške na famoznom austrijskom skijalištu

Zubčić i Kolega predovde hrvatske skijaške na famoznom austrijskom skijalištu
Foto: Action Press/shutterstock Editorial/profimedia

Tekstualni prijenos prve utrke prattite putem portala Net.hr

25.1.2026.
10:28
Tonko Medvedec
Action Press/shutterstock Editorial/profimedia
Hrvatski predstavnici Filip Zubčić, Istok Rodeš, Samuel Kolega i Matej Vidović na legendarnom Streifu traže svoj rezultat. Pratite tekstualni prijenos slaloma u 10:30 i uživajte u uzbudljivoj borbi za vrh Svjetskog kupa.

                  POREDAK UŽIVO

                  1. Loic Meillard 0:50:97

                  2. Henrik Kristoffersen 0:51:44

                  3. Paco Rassat 0:51:92

                              ...            

NAJAVA

Hrvatski skijaši danas nastavljaju borbu u Svjetskom kupu u Kitzbühelu, jednom od najzahtjevnijih i najlegendarnijih mjesta na alpskoj skijaškoj karti. Na rasporedu je slalom, a naši predstavnici – Filip Zubčić, Istok Rodeš, Samuel Kolega i Matej Vidović – nadaju se što boljem rezultatu nakon jučerašnjeg dramatičnog spusta.

Subotnji spust donio je uzbuđenja i iznenađenja. Talijan Giovanni Franzoni slavio je svoju drugu pobjedu u sezoni s vremenom 1:52.31, nadmašivši Švicarca Marca Odermatta, koji je zauzeo drugo mjesto sa zaostatkom od svega sedam stotinki. Treće mjesto pripalo je Francuzu Maxenceu Muzatonu, koji je startao tek kao 29. i svojim nastupom pokazao nevjerojatnu borbenost. Franzonijeva pobjeda prekinula je seriju švicarske dominacije u spustu, a Talijan je za svoj trijumf primio rekordnu nagradu od 101.000 eura.

Današnja utrka slaloma počinje u 10:30 sati, a hrvatski skijaši će se natjecati u teškoj konkurenciji s najboljim svjetskim skijašima. Loic Meillard, Paco Rassat i Henrik Kristoffersen predvode startnu listu, dok su Filip Zubčić i Samuel Kolega smješteni nešto niže na startu, na 25. i 21. poziciji, što im dodatno otežava zadatak, ali ne i oduzima šansu za dobar plasman.

Sve oči skijaške publike bit će uprte u Streif stazu, gdje svaki zavoj i svaka stotinka mogu odlučiti tko će se popeti na pobjedničko postolje. Hrvatski predstavnici, uz sve bogatije iskustvo i dobru formu, imaju priliku ponovno pokazati da mogu parirati najboljima i tražiti mjesto među vrhom.

POGLEDAJTE VIDEO: Andreas Wolff brani zicer Norvežana

Filip ZubčićSamuel KolegaIstok RodešMatej VidovićKitzbühelSvjetski KupFis
komentara
