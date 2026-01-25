FREEMAIL
slalomska borba /

Prilika za preokret u Špindlerovu Mlýnu: Zrinka i Leona danas na stazi iskupljenja

Prilika za preokret u Špindlerovu Mlýnu: Zrinka i Leona danas na stazi iskupljenja
Foto: Action Press/shutterstock Editorial/profimedia

Tekstualni prijenos prve vožnje pratite od 9;30 putem portala Net.hr

25.1.2026.
9:13
Sportski.net
Action Press/shutterstock Editorial/profimedia
Špindlerův Mlýn još jednom je u fokusu svjetskog skijanja, a nakon zahtjevnog veleslaloma u subotu, danas je na rasporedu slalom koji donosi novu priliku – i nova očekivanja. Češko skijalište ulazi u nedjelju s jasnim pitanjem: Mogu li hrvatske skijašice okrenuti stranicu i vratiti se rezultatima koji prate njihov potencijal?

Subotnji veleslalom obilježila je pobjeda Šveđanke Sare Hector, koja je dominirala u obje vožnje i potvrdila sjajnu formu. Iza nje su se smjestile Amerikanke Paula Moltzan i Mikaela Shiffrin, dok je utrka ostala gorkog okusa za hrvatsku publiku. Zrinka Ljutić nije uspjela završiti drugu vožnju i ostala je bez bodova, u nastavku sezone koja joj zasad donosi previše padova i premalo kontinuiteta.

Ipak, današnji slalom otvara novu priču. Upravo je ova disciplina Zrinkina najjača karta, ona u kojoj je već dokazala da može biti konkurentna samom svjetskom vrhu. Na stazi gdje je prije dvije godine prvi put u karijeri stala na postolje Svjetskog kupa, Zrinka danas traži stabilnu i hrabru vožnju koja bi joj vratila samopouzdanje i prekinula negativan niz.

Uz nju će se na startu naći i Leona Popović, koja polako, ali sigurno, gradi formu i traži rezultat vrijedan iskoraka. Hrvatska će tako imati dvije predstavnice u slalomu, što dodatno pojačava interes i nadu u dobar ishod.

Favoritkinje su, kao i uvijek, predvođene Mikaelom Shiffrin, Camille Rast i Lenom Dürr, no slalom u Špindlerovu Mlýnu često zna nagraditi odvažnost i dobar osjećaj za ritam, a upravo to bi moglo ići u korist hrvatskih boja.

Prva vožnja na rasporedu je od 9:30, dok će se konačni rasplet dogoditi u 12:15 sati. Sve ključne trenutke, prolazna vremena i rasplet utrke možete pratiti uživo u tekstualnom prijenosu.

Pogledajte video. Hrvatski reprezentativac: 'Hrvatima su možda najteže utakmice one u kojima smo favoriti'

