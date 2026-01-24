Prva utrka u Češkoj: Zrinka trenutno sa drugim najlošijim vremenom

1. Hector Sara 1:11.63

2. Rast Cammile 1:11.65

3. Scheib Julia 1.11.89

Osim Hector i Austrijanka Scheib je odvozila poporilično solidnu utrke i konkurirati će za postolje

U prvoj jakosnoj skupini, najbolje je odvozila Sara Hector koja je bila brža od Švicarske predstavnice, te se očekuje kako će kao prva ući u drugu vožnju nakon sjajne predstave.

Treća je sa starta krenula naša Zrinka Ljutić, već nakon prvog sektora imala je zaostatak za Švicarkom, ali izgleda bolje nego u prijašnjim utrkama, Flachauu i Kranjskoj gori, iz sektora u sektor povećava se zaostatak ali je u normalnim i dosežnim veleslalomskim granicama

Nakon nje vozila je Camille Rast, koja je odvozila i jednu od najboljih utrka seezone, gdje je napravila preko četri sekunde prednosti, Švicarka je odvozila savršenu utrku

Počela je utrka, Alice RObinson iz Novog Zelanda prva se spustila iz kučice, odvozila je za 1.15, 95

Najava

Ljubitelje zimskih sportova ove subote očekuje bogat i uzbudljiv program u Svjetskom skijaškom kupu, s naglaskom na žensku konkurenciju i jedan od tehnički najzahtjevnijih izazova sezone. Karavana najboljih skijašica svijeta stigla je u češki Špindlerův Mlýn, gdje je na rasporedu veleslalom koji bi mogao donijeti važne pomake u ukupnom poretku.

Prva vožnja zakazana je za 10:00 sati, dok će se o pobjednici odlučivati u drugoj vožnji od 13:30. Staza u Špindlerůvom Mlýnu poznata je po promjenjivim uvjetima i zahtjevnoj konfiguraciji, što često otvara prostor iznenađenjima i nagrađuje skijašice s najboljim osjećajem za ritam i liniju.

U središtu pozornosti ponovno će biti Mikaela Shiffrin, koja i ove sezone potvrđuje status jedne od najvećih skijašica svih vremena. Ipak, veleslalom je disciplina u kojoj razlike znaju biti minimalne, a konkurencija iznimno jaka, što dodatno podiže razinu neizvjesnosti.

Posebnu pažnju hrvatske sportske javnosti privlači nastup Zrinke Ljutić. Mlada hrvatska reprezentativka ove sezone sve sigurnije parira skijašicama iz samog vrha, a upravo bi današnja utrka mogla biti nova prilika za još jedan snažan rezultat i povratak u vrh svjetskog skijanja. Uz povoljne uvjete i hrabru vožnju, Zrinka ima što reći i u borbi s favoritkinjama.

Dok će dame voditi tehničke bitke u Češkoj, muški dio karavane istovremeno će se suočiti s potpuno drukčijim izazovom. Na legendarnom Hahnenkammu u Kitzbühelu, oko 11:30 sati, započinje najpoznatiji spust sezone na zloglasnoj stazi Streif, simbolu brzine, hrabrosti i apsolutne preciznosti.

