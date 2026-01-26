FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UOČI ZOI /

Zrinka Ljutić dobila novog servisera uoči Zimskih olimpijskih igara: Radio je s Ivicom Kostelićem

Zrinka Ljutić dobila novog servisera uoči Zimskih olimpijskih igara: Radio je s Ivicom Kostelićem
×
Foto: Action Press/shutterstock Editorial/profimedia

Samaržija je bio Kostelićev serviser za slalom i veleslalom

26.1.2026.
21:18
Sportski.net
Action Press/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon bajkovite prošle zime, u kojoj je osvojila Mali kristalni globus u slalomu i potvrdila status nove uzdanice hrvatskog skijanja, Zrinka Ljutić ove sezone prolazi znatno zahtjevnije razdoblje. Mladu 21-godišnjakinju prate problemi s kontinuitetom, a čak pet od osam slalomskih nastupa završila je izlijetanjem sa staze. U poretku discipline trenutno drži 16. mjesto, s velikim zaostatkom za vodećom Mikaelom Shiffrin.

Uoči Zimskih olimpijskih igara koje će se održati u Italiji, Hrvatski skijaški savez odlučio je povući konkretan potez i osvježiti Zrinkin stručni stožer. Na prijedlog direktora alpskih reprezentacija Vedrana Pavleka, Izvršni odbor HSS-a potvrdio je promjenu servisera skija.

Dosadašnjeg člana tima Andreasa Angerera zamijenit će Mislav Samaržija, bivši natjecatelj koji iza sebe ima bogato iskustvo u serviserskim i trenerskim ulogama, kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu. Njegovo ime dobro je poznato domaćoj skijaškoj javnosti, ponajprije zbog suradnje s Ivicom Kostelićem.

Samaržija je bio Kostelićev serviser za slalom i veleslalom tijekom sezona 2011./12. i 2012./13., a s njim je surađivao i na Zimskim olimpijskim igrama u Sočiju 2014., gdje je hrvatska skijaška legenda osvojila srebrnu medalju.

Promjena u Zrinkinim redovima jasna je poruka, a to je stabilizirati formu i stvoriti najbolje moguće uvjete uoči najvažnijeg natjecanja nadolazećeg olimpijskog ciklusa.

POGLEDAJTE VIDEO: Zrinka Ljutić nije zadovoljna, ali svi imamo velike nade u utrku slaloma

Zrinka LjutićServiseriSlalomIvica Kostelić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UOČI ZOI /
Zrinka Ljutić dobila novog servisera uoči Zimskih olimpijskih igara: Radio je s Ivicom Kostelićem