Zrinka Ljutić dobila novog servisera uoči Zimskih olimpijskih igara: Radio je s Ivicom Kostelićem

Nakon bajkovite prošle zime, u kojoj je osvojila Mali kristalni globus u slalomu i potvrdila status nove uzdanice hrvatskog skijanja, Zrinka Ljutić ove sezone prolazi znatno zahtjevnije razdoblje. Mladu 21-godišnjakinju prate problemi s kontinuitetom, a čak pet od osam slalomskih nastupa završila je izlijetanjem sa staze. U poretku discipline trenutno drži 16. mjesto, s velikim zaostatkom za vodećom Mikaelom Shiffrin.

Uoči Zimskih olimpijskih igara koje će se održati u Italiji, Hrvatski skijaški savez odlučio je povući konkretan potez i osvježiti Zrinkin stručni stožer. Na prijedlog direktora alpskih reprezentacija Vedrana Pavleka, Izvršni odbor HSS-a potvrdio je promjenu servisera skija.

Dosadašnjeg člana tima Andreasa Angerera zamijenit će Mislav Samaržija, bivši natjecatelj koji iza sebe ima bogato iskustvo u serviserskim i trenerskim ulogama, kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu. Njegovo ime dobro je poznato domaćoj skijaškoj javnosti, ponajprije zbog suradnje s Ivicom Kostelićem.

Samaržija je bio Kostelićev serviser za slalom i veleslalom tijekom sezona 2011./12. i 2012./13., a s njim je surađivao i na Zimskim olimpijskim igrama u Sočiju 2014., gdje je hrvatska skijaška legenda osvojila srebrnu medalju.

Promjena u Zrinkinim redovima jasna je poruka, a to je stabilizirati formu i stvoriti najbolje moguće uvjete uoči najvažnijeg natjecanja nadolazećeg olimpijskog ciklusa.

