Hrvatska u jubilarnom nastupu napada medalje s 14 sportašica i sportaša u četiri sporta

Hrvatska u jubilarnom nastupu napada medalje s 14 sportašica i sportaša u četiri sporta
Foto: Sports Press Photo, Spp Sport Press Photo./alamy/profimedia

Na Igrama se očekuje sudjelovanje više od 2800 sportašica i sportaša iz oko 90 država

26.1.2026.
17:18
Hina
Sports Press Photo, Spp Sport Press Photo./alamy/profimedia
Na XXV. Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini d'Ampezzo (6. - 22. veljače) Hrvatsku će, u jubilarnom desetom nastupu pod vlastitom trobojnicom, predstavljati 14 sportašica i sportaša u četiri sporta.

U alpskom skijanju, najbrojnijem sportskom izaslanstvu (s tri ženske i tri muške kvote) hrvatske uzdanice su: Zrinka Ljutić, Leona Popović i Pia Vučinić te Samuel Kolega, Istok Rodeš i Filip Zubčić. Predstavnici u nordijskoj inačici skijanja su Tena Hadžić, Ema Sobol i Marko Skender (skijaško trčanje), a hrvatske boje branit će i troje biatlonaca - Matija Legović, Anika Kožica i Krešimir Crnković. Dvije predstavnice, Valentina Aščić i Katarina Burić, osigurale su olimpijske nastupe u brzom klizanju na kratkim stazama.

Na Igrama se očekuje sudjelovanje više od 2800 sportašica i sportaša iz oko 90 država. Natjecat će se u 16 sportova, uključujući i premijerno izdanje skijaškog planinarenja (Ski Mountaineering) i vjerojatno posljednje izdanje nordijske kombinacije. Svečanost otvaranja Igara je na olimpijskom stadionu San Siro u Milanu 6. veljače, a svečanost zatvaranja - u Veroni 22. veljače.

Zimske Olimpijske IgreZoi
