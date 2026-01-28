Hrvatska igra odlučujuću utakmicu za četvrtfinale Eura, evo kad i gdje ju gledati

Hrvatsku futsal reprezentaciju danas čeka ključna utakmica grupne faze Europskog prvenstva. U susretu protiv Latvije, jednog od domaćina turnira, izabranici traže ono jedino što im jamči nastavak natjecanja pobjedu. Platforma VOYO od 16.30 ekskluzivno prenosi utakmicu biti ili ne biti za hrvatsku futsal reprezentaciju.

Nakon dramatičnog remija s Gruzijom, u kojem je Hrvatska dominirala, ali ostala bez sva tri boda, današnji dvoboj nosi poseban ulog. Svaki detalj može odlučiti, a prostora za novi kiks više nema. Latvija u susret ulazi s realnim šansama za prolazak, no Hrvatska kvalitetom i ambicijom zna što joj je cilj.

Ako hrvatski reprezentativci odrade posao kako znaju, u sljedećoj fazi natjecanja čeka ih Armenija, jedno od većih iznenađenja prvenstva.

Hrvatska – Latvija igra se u srijedu 28. siječnja, s početkom u 16:30, a prijenos je dostupan uživo na platformi VOYO.

