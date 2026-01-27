Kraj grupne faze europskog prvenstva se bliži: Evo tko prolazi, a tko je blizu ispadanja

Drugo kolo europskog prvenstva u futsalu gotovo je zgotovljeno. Kolo su u nedjelju otvorile Armenija i Češka te Hrvatska i Gruzija, a zatvoriti će ga danas Italija i Poljska.

Neprobojni Aslani i neočekivano ispadanje

U utakmici Armenije i Češke iznenađujuće su slavili nominalni domaćini rezultatom 5-4, u susretu u kojem smo mogli vidjeti pravu bitku na terenu, što osim golova dokazuje i činjenica da su na utakmici bila tri žuta i jedan crveni karton. Ovim je rezultatom Armenija osigurala prolazak u četvrtfinale, dok je Češka – favorit skupine – došla na rub ispadanja. Češkoj je jedina nada za prolazak pobjeda protiv Ukrajine u srijedu.

A u isto vrijeme kada su svoje snage odmjeravali Armenija i Češka, to su učinili i Hrvatska i Gruzija. Iako je naša reprezentacija bila bolja tijekom većine utakmice te je uputila čak šezdeset udaraca prema suparničkom golu, fenomenalni Ali Aslani je bio neprobojan. Gruzijski vratar proglašen je igračem utakmice s nevjerojatnih trideset i tri obrane, čime je svojoj momčadi osigurao veliki bod.

Nešto kasnije su svoje snage odmjerili i Francuska i Latvija te Ukrajina i Litva. U susretu Francuza protiv jednog od domaćina turnira slavili su Francuzi s visokih 5-0, dok su Ukrajinci protiv drugog od tri domaćina slavili 4-1. Unatoč porazu Latvija i dalje ima dobre šanse prolasku skupine budući da su u prvom kolu bili bolji od Gruzije, te sada moraju "samo" ne izgubiti od Hrvatske, dok Litvu samo čudo može spasiti od ispadanja.

A jučer su snage odmjerili Bjelorusija i Španjolska te već spomenuta Belgija i Slovenija. U utakmici Bjelorusije i Španjolske pobijedili su Španjolci 0-2 koji su pobjedom stigli na šest bodova i praktički osigurali prolaz skupine, dok je na utakmici Belgije i Slovenije slavila Slovenija koja je u Ljubljani "spasila čast" domaćina. Pet golova u mreži Belgijaca (naspram belgijskih četiri) zakomplicirali su Grupu C čiji ćemo rasplet saznati tek u posljednjem, trećem kolu.

Kraj druge trećine

A danas drugo kolo zatvaraju pripadnici skupine D. U 17:30 snage će odmjeriti Mađarska i Portugal, dok će od 20:30 Poljska igrati s Italijom. Portugalci, jedni od favorita turnira i dvostruki branitelji naslova (osvojili su EURO 2018 i 2022), su u prvom kolu slavili protiv Italije s visokih 6-2 i na Mađare idu s puno samopouzdanja i s vjerom u obranu titule po drugi put, dok Mađari žele dokazati da nisu slučajno na EURO-u.

S druge strane utakmica Poljske i Italije je "utakmica gubitnika". U prvom je kolu posebno teško stradao bivši prvak Europe. Nije mogla Italija ništa protiv Portugala, pa se naši krvnici iz 2012 u utakmici za broncu nadaju da će Poljaci biti lakši plijen.

