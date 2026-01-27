Bivši reprezentativac uoči odlučujuće utakmice: ‘Kvalitetniji jesmo, a ovakva se prilika neće ponoviti’

Hrvatska futsal reprezentacija sutra igra posljednju utakmicu u grupnoj fazi europskog prvenstva. Protivnik je Latvija, a našim reprezentativcima igra samo pobjeda.

Neće nam biti lako

Iz tog smo se razloga javili Kristijanu Grbeši, osobi koja itekako zna kako je igrati na europskom futsal prvenstvu. Grbeša je hrvatske boje branio na EURO-u 2016., kao i 2014. kada smo stigli do polufinala. Za reprezentaciju je zabio 10 pogodaka u 45 utakmica, a evo kako on vidi situaciju s Hrvatskom reprezentacijom.

"Isto kao što sam rekao nakon remija s Francuzima, reći ću i sada. Možemo biti prvi, a možemo biti i zadnji u grupi. Svi su nakon utakmice s Francuzima bili zadovoljni i igrom i rezultatom, ali i protiv Gruzije je igra bila dobra. Kreirali smo šanse, ali to je takav dan... U jednoj utakmici svatko može pobijediti svakog", rekao je Grbeša prije nego što se osvrnuo na našeg sljedećeg protivnika:

"Što se tiče kvalitete, mislim da se nemamo što tu raspravljati, Hrvatska i naši reprezentativci su sigurno kvalitetniji od Latvije i njenih reprezentativaca, ali će to ipak biti teška utakmica. Obje se reprezentacije bore za prolazak skupine, oni igraju ispred domaće publike, a mi moramo pobijediti ako želimo proći dalje. Tako da, unatoč našoj kvaliteti, neće nam biti lagano", istaknuo je bivši reprezentativac.

Bivši reprezentativac je jasan: 'Ova generacija je spremna za velike stvari'

"No, ja vjerujem da su izbornik i cijeli stručni stožer svjesni toga i da će se maksimalno pripremiti za tu utakmicu. Svima je jasno da je ovo jedna velika prilika koju teško da ćemo uskoro ponovo dobiti i vjerujem da ćemo je zgrabiti, pobijediti i otići u borbu za medalju", zaključio je Grbeša.

Svi su kvalitetniji nego ranije

A ako Hrvatska ispuni očekivanja i pobijedi Latviju, ondje će je čekati Armenija. To je veliko iznenađenje, budući da je većina ljudi predviđala da će grupu B proći Ukrajina i Češka, a sada je sigurno da će jedna od te dvije reprezentacije ispasti već u grupnoj fazi.

"Da, Armenija se pokazala. Došli su u pravoj formi, pobijedili protiv Češke i Ukrajine koje se sada bore za to drugo mjesto. Ali to je ono o čemu pričamo već neko vrijeme, ovo je najboljih 16 i nitko nije nepobjediv. Sve je postalo puno kompetitivnije i zato ne treba nikog podcjenjivati, već s maksimalnom koncentracijom ući u utakmice i iskoristiti priliku koja nam se pruža", završio je Grbeša.

Hrvatska protiv Latvije, koja je jedan od domaćina turnira, igra sutra, 28.01., u 16:30, a utakmicu ćete moći pratiti uživo putem platforme VOYO.

