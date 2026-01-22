Bivši reprezentativac je jasan: 'Ova generacija je spremna za velike stvari'

Hrvatska futsal reprezentacija na dobar je način otvorila Europsko prvenstvo u Rigi. Naši su reprezentativci odigrali 2-2 protiv vrlo jake Francuske u utakmici koju su odigrali vrlo dobro i u nekim trenucima bili bliže pobjedi.

Razgovarali smo dan nakon utakmice s bivšim hrvatskim reprezentativcem Kristijanom Grbešom, slobodno ga možemo nazvati i legendom futsala kod nas, a i on je zadovoljan viđenim u prvom kolu.

"Definitivno smo zadovoljni. Odlično smo ušli u utakmicu. Nismo se uplašili otvaranja eura, odlično ušli u utakmicu i poveli. Onda smo upali u malu crnu rupu, ali generalno smo zaslužili taj bod, ako ne možda u nekim dijelovima utakmice i više, ali sigurno dobar rezultat za otvaranje protiv Francuza", počeo je Grbeša.

Za prolaz moramo pobijediti Gruziju i Latviju. Favoriti smo, ali prijašnja prvenstva pozivaju na oprez.

"Super smo otvorili Euro, ali dosta nam se često znalo događati da odigramo protiv jakih dobru utakmicu, a onda kad već svi računamo da će dalje sad to krenuti na bolje smo znali kiksati. Prije prvenstva smo govorili da su i Gruzija i Latvija slabije ekipe i od nas i od Francuza. Naravno, treba sada to trebamo potvrditi i ja sam siguran da će dečki to potvrditi. Možemo biti prvi u grupi, a još možemo ispasti tako da treba nastaviti biti uvjeren u sebe, ali ne podcjenjivati nikoga ni slučajno i mislim da će biti dobro.

Vjerujem da ćemo proći bili prvi ili drugi, uopće nebitno jer imamo dosta dobar raspored. Križamo se s grupom iz koje će, po meni, proći Ukrajina i Češka, a to su ekipe koje mi koje mi ne bismo odbili nikad da imamo u četvrtfinalu. Ja se nadam da ćemo napraviti nešto nešto veliko", rekao nam je Grbeša.



Koji je plafon ove odlične generacije koja je, dojam je, spremna igrati sa svima?

"Ovo je potpuno drugačija generacija u odnosu na našu. Mi smo imali majstore, individualce, ali nismo baš bili trkački spremni, takvi smo bili igrači. Ova ekipa sastavljena od mlađih igrača koji dugo igraju zajedno i imaju iskustva. Tu je i Franco Jelovčić koji ih vodi. Oni igraju puno moderniji futsal, približili su se najboljim europskim i svjetskim reprezentacijama i treba nam jedan dobar rezultat da onda na nadolazećim natjecanjima budemo svjesni svoje snage i nadam se da će nam četvrtfinala i polufinala postati pod normalno", zaključio je odlično Kristijan Grbeša.

Hrvatskoj slijedi u nedjelju utakmica s Gruzijom, a grupa završava u srijedu ogledom s domaćom Latvijom.

