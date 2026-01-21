Hrvatska futsal reprezentacija otvara Euro protiv moćnog suparnika

Europsko prvenstvo u futsalu 0 Hrvatska : 0 Francuska

Uživo

15.50 - Utakmica počinje za deset minuta. Prijenos na Voyo je počeo! Sretno, Hrvatska!

Hrvatska futsal reprezentacija u srijedu, 21. siječnja, otvara nastup na Europskom prvenstvu koje se igra u Litvi, Latviji i Sloveniji, a protivnik na samom startu bit će snažna reprezentacija Francuske.

Uoči početka prvenstva vlada optimizam u hrvatskom taboru, osobito nakon povijesnog uspjeha iz 2024. godine, kada su se naši reprezentativci plasirali na Svjetsko prvenstvo prvi put nakon čak 24 godine. Europsko prvenstvo donosi novu priliku za potvrdu tog iskoraka i korak dalje na velikoj sceni.

Izbornik Marinko Mavrović ističe kako su pripreme protekle prema planu te da momčad s nestrpljenjem čeka početak natjecanja.

„Naravno da se pripremamo i fizički i taktički. Pripreme idu dobro, igrači su spremni, motivirani i jedva čekamo da prvenstvo počne. Ovo nam je treće veliko natjecanje i sigurno da na prva dva nismo ostavili dobar dojam. Želja nam je proći skupinu, ući u četvrtfinale, a onda je na toj jednoj utakmici sve moguće“, rekao je Mavrović u razgovoru za Net.hr.

Hrvatska Europsko prvenstvo otvara protiv Francuske, reprezentacije koja se u posljednjim godinama etablirala među europskom elitom.

Ekskluzivno na platformi Voyo možete pratiti Europsko prvenstvo u Futsalu koje se odigrava u Latviji, Litvi i susjednoj Sloveniji.

„Otvaramo prvenstvo protiv stvarno jake Francuske koja nas je pobijedila u posljednja dva međusobna susreta. Ipak, ne smijemo zaboraviti ni utakmicu iz Maroka 2023. godine, kada smo ih pobijedili 5:4. Dobri jesu, ali vjerujem da ih možemo iznenaditi“, dodao je izbornik.

Hrvatska je nastup na Europskom prvenstvu izborila na impresivan način, osvojivši prvo mjesto u kvalifikacijskoj skupini 5 uz maksimalan učinak. Dobra forma potvrđena je i kroz niz pripremnih utakmica, pobjede protiv Crne Gore i Slovenije, kao i treće mjesto na jakom turniru u Metzu nakon pobjede nad Kolumbijom, dodatno su učvrstile vjeru u momčad.

Važnu ulogu uoči i tijekom prvenstva imat će i nositelji igre poput Kristijana Čekola, Josipa Jurline i Davida Mataje, koji su bili među najboljim strijelcima u kvalifikacijama.

Izbornik je jučer ekskluzivno dao veliki intervju za Net.hr u kojem je najavio Europsko prvenstvo, a ujedno je odabrao i 18 igrača koje vodi na završne pripreme uoči početka natjecanja.

Na popisu su: Ante Piplica, Nikola Gudasić, Duje Kustura, Niko Vukmir, Luka Perić, Marko Kuraja, Kristian Čekol, Antonio Sekulić, Franco Jelovčić, Jakov Hrstić, Ivan Jelić, Josip Jurlina, David Mataja, Vitor Hugo De Lima Da Silva, Nikola Čižmić, Romeo Sušac, David Barbarić i Patrik Pasariček.

POGLEDAJTE VIDEO: Ekskluzivno na platformi Voyo: Europsko prvenstvo u Futsalu