Hrvatski futsal reprezentativac otkriva što čeka Hrvatsku na startu Eura

Europsko prvenstvo u futsalu službeno je započelo, a hrvatsku reprezentaciju već na samom otvaranju čeka zahtjevan ispit koji će dati jasniju sliku njezinih stvarnih dometa. Izabranici Marinka Mavrovića u srijedu započinju natjecanje susretom protiv Francuske, reprezentacije koja je posljednjih godina pokazala da pripada europskom vrhu.

Uoči početka prvenstva razgovarali smo s hrvatskim reprezentativcem Mateom Mužarom, standardnim članom Futsal Dinama, koji je bio i na pretpozivu reprezentacije uoči Eura. Mužar nam je dao svoj pogled na skupinu, protivnike i očekivanja od hrvatske selekcije.

Za početak, kako vidiš našu skupinu u kojoj su Francuska, Gruzija i Latvija? Kakva su tvoja očekivanja?

Prvi dojmovi nakon ždrijeba su takvi da smo, po mom mišljenju, dobili dobru skupinu. Skupinu u kojoj sigurno imamo kvalitetu i u kojoj možemo proći dalje. Igramo protiv domaćina Latvije, koji će zasigurno, nošeni domaćim navijačima, biti neugodni. Gruzijce iskreno ne poznajem previše, ali sigurno nisu bezazlena momčad, jer svaka ekipa koja se kvalificirala na Europsko prvenstvo ima svoju kvalitetu.

Što se tiče Francuza, oni su nam najpoznatiji jer smo s njima igrali u prošlom ciklusu, tijekom kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Po meni su vrlo dobra reprezentacija, ali nisu nepobjedivi. Dapače, vjerujem da već danas možemo igrati ravnopravno s njima i nadati se dobrom rezultatu.

Također, jedna dobra stvar za Hrvatsku je i to što u nokaut-fazi, odnosno u četvrtfinalu, izbjegavamo skupine u kojima su Portugal i Španjolska. Križamo se sa skupinom u kojoj su Ukrajina, Češka, Armenija i Litva. Po meni su tamo favoriti Ukrajinci, tako da u četvrtfinalu izbjegavamo dva najveća favorita turnira.

Prvi cilj mora biti prolazak skupine i vjerujem da Hrvatska to može ostvariti jer kvalitetu za to imamo. A onda, u četvrtfinalu, na jednu utakmicu, bez obzira s kim igrali, možemo se nadati i polufinalu. A tko zna… možda jednog dana i medalji, prvi put u povijesti hrvatskog futsala.

Kada govorimo konkretno o Francuskoj, ima li neko ime na koje bi trebalo posebno obratiti pažnju?

Po meni svakako to su Mamadou Touré iz Barcelone i Souheil Mouhoudine,koji nastupa za Laval, Tu je i Julio, koji također igra vrlo ozbiljan futsal. Uglavnom, riječ je o ekipi sastavljenoj od igrača koji većinom nastupaju u Francuskoj ligi.

Njihova najveća snaga su fizičke predispozicije. Izuzetno su moćni u tranziciji, imaju veliku sposobnost ponavljanja sprintova i jako su brzi. To je nešto na što moramo posebno paziti, da ne gubimo lopte u našoj polovici. Ako to uspijemo kontrolirati, možemo se nadati dobrom rezultatu.

Za kraj, postoji li neka reprezentacija koja bi mogla biti “underdog” ovog prvenstva?

Kad ovako gledam, Slovenci mi se čine dosta euforični. domaćinstvo i imaju dobru reprezentaciju. Mislim da bi, uz zajedništvo i energiju koju imaju, a pogotovo uz podršku domaće publike, mogli biti ugodno iznenađenje. Ako im se neke stvari poklope, vjerujem da mogu napraviti dobar rezultat.

Ako već moram nekoga izdvojiti osim Hrvatske, onda bih rekao Slovenija. Tamo mi je i suigrač Luka Čop, pa bih volio da baš oni budu ta pozitivna priča turnira.

