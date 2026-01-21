Potvrđen posljednji hrvatski protivnik uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo
Ovo će biti 13. međusobni susret Hrvatske i Slovenije od osamostaljenja, čime će se slovenska reprezentacija odvojiti na vrhu ljestvice najčešćih protivnika Vatrenih
Hrvatski nogometni savez na svojim stranicama potvrdio je posljednjeg hrvatskog protivnika uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo.
"Hrvatska reprezentacija odigrat će prijateljsku utakmicu protiv Slovenije u nedjelju 7. lipnja u Varaždinu, što će Vatrenima biti posljednja provjera uoči odlaska na FIFA Svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i SAD-u.
Bit će to 13. međusobni susret Hrvatske i Slovenije od osamostaljenja, čime će se slovenska reprezentacija odvojiti na vrhu ljestvice najčešćih protivnika Vatrenih - osim sa Slovenijom, Hrvatska je do sada 12 puta igrala s Francuskom i Turskom.
Dvoboj protiv Slovenije bit će posljednji test Hrvatskoj uoči odlaska u bazni kamp u Alexandriji, gdje će Vatreni boraviti tijekom grupne faze natjecanja na Svjetskom prvenstvu. Podsjetimo, Hrvatska će u ožujku odmjeriti snage s Kolumbijom (26. ožujka) i Brazilom (31. ožujka) u Orlandu, a u prvom dijelu priprema za SP igrat će protiv Belgije, 2. lipnja u Rijeci.
'Na terenu je slovenska reprezentacija naš čest i uvijek težak protivnik, dok izvan terena gajimo zaista izvanredne odnose između dva saveza, što se pokazalo i u dogovaranju ove utakmice. Vjerujem da će Slovenija biti ozbiljan test za našu reprezentaciju, kao i da će publika u Varaždinu na najbolji mogući način, u jednoj pozitivnoj i vedroj atmosferi, ispratiti Vatrene na Svjetsko prvenstvo. Izborom kvalitetnog kampa te dogovaranjem jakih prijateljskih utakmica prema željama izbornika Dalića i stožera postavili smo odličan okvir priprema za Svjetsko prvenstvo, a do odlaska u SAD pobrinut ćemo se da svaki detalj bude pripremljen kako dolikuje srebrnoj i brončanoj reprezentaciji s protekla dva svjetska prvenstva', izjavio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.
Informacije o prodaji ulaznica bit će objavljene naknadno na službenim kanalima Hrvatskog nogometnog saveza.
Hrvatska će svjetsku smotru otvoriti u Dallasu protiv Engleske 17. lipnja u 22:00 sata po hrvatskom vremenu. Sljedeću utakmicu igrat će 23. lipnja protiv Paname u Torontu (24.6. u 01:00 sat po hrvatskom vremenu), a posljednju utakmicu u skupini 27. lipnja u Philadelphiji protiv Gane, s početkom u 23:00 sata po hrvatskom vremenu", stoji u objavi HNS-a na službenim stranicama saveza.
