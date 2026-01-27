FREEMAIL
UŽIVO IZ ŠVEDSKE /

Sve ili ništa za Hrvatsku: Put prema polufinalu vodi preko Slovenije

Ines Goda Forjan javila se iz Švedske

27.1.2026.
16:54
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
Hrvatska rukometna reprezentacija igra jednu od odlučujućih utakmica glavne runde Europskog prvenstva! Izabranici Dagura Sigurdssona nemaju pravo na kiks ako žele zaigrati u polufinalu, a na tom putu im stoji neugodna Slovenija. Obje reprezentacije žele po polufinale, ali mjesta ima samo za jednu.

Naša Ines Goda Forjan javila se uživo iz Malmöa i otkrila kako reprezentativci dišu samo sat vremena pred prvi sučev zvižduk.

"Nikome nije lako, svi smo svjesni da ne ovisimo o sebi. Vrata polufinala nisu nam otvorena. Teško je gledati sve ostale utakmice. Naši reprezentativci žele odraditi svoj posao do kraja pa što bude... Ulog je ogroman."

"Slovenci su neugodni i kompetitivni. Najveće su iznenađenje ovog Eura. Bez sedmorice glavnih igrača doputovali su ovdje. Vidjet ćemo kako će naši rukometaši to odraditi..."

POGLEDAJTE VIDEO: Sve ili ništa za Hrvatsku: Put prema polufinalu vodi preko Slovenije

