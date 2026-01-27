Sve ili ništa za Hrvatsku: Put prema polufinalu vodi preko Slovenije
Ines Goda Forjan javila se iz Švedske
Hrvatska rukometna reprezentacija igra jednu od odlučujućih utakmica glavne runde Europskog prvenstva! Izabranici Dagura Sigurdssona nemaju pravo na kiks ako žele zaigrati u polufinalu, a na tom putu im stoji neugodna Slovenija. Obje reprezentacije žele po polufinale, ali mjesta ima samo za jednu.
Naša Ines Goda Forjan javila se uživo iz Malmöa i otkrila kako reprezentativci dišu samo sat vremena pred prvi sučev zvižduk.
"Nikome nije lako, svi smo svjesni da ne ovisimo o sebi. Vrata polufinala nisu nam otvorena. Teško je gledati sve ostale utakmice. Naši reprezentativci žele odraditi svoj posao do kraja pa što bude... Ulog je ogroman."
"Slovenci su neugodni i kompetitivni. Najveće su iznenađenje ovog Eura. Bez sedmorice glavnih igrača doputovali su ovdje. Vidjet ćemo kako će naši rukometaši to odraditi..."
POGLEDAJTE VIDEO: Sve ili ništa za Hrvatsku: Put prema polufinalu vodi preko Slovenije