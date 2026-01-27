Nina Badrić raspametila pratitelje novim fotografijama s egzotičnog otočja: 'Ljepota od žene'

Jedna od najvećih hrvatskih glazbenih diva, Nina Badrić (54), kraj siječnja odlučila je provesti na jednoj od najpoželjnijih svjetskih destinacija. Svojim pratiteljima na Instagramu javila se s karipskog otoka St. Barth, podijelivši niz fotografija i videozapisa koji dočaravaju ljepotu ovog egzotičnog raja. Objava je brzo prikupila tisuće lajkova i brojne pozitivne komentare, a pjevačica je pokazala da uživa u zasluženom odmoru prije vrlo intenzivnog poslovnog razdoblja.

Odmor iz snova na otoku slavnih

Nina je na fotografijama pozirala u lepršavoj ljubičastoj haljini otvorenih leđa, uklapajući se u idilično okruženje. Njezin osmijeh i opuštenost odaju da u potpunosti uživa u svakom trenutku. No, pjevačica se nije zaustavila samo na dijeljenju prekrasnih prizora. Svojim pratiteljima pružila je i pravi mali turistički vodič, detaljno opisavši otok.

"St Barth je otok koji pripada Francuskom prekomorskom teritoriju i dio je EU. Ima nešto više od osam tisuća stanovnika, a glavna gospodarska aktivnost je upravo luksuzni turizam od kojega svi žive", napisala je Nina, dodavši kako na otoku vlada potpuni sklad te da izgleda kao filmska kulisa.

Otkrila je i zanimljivost kako je glumica Greta Garbo učinila St. Barth najpoželjnijim mjestom za odmor. Njezini obožavatelji nisu skrivali oduševljenje, a ispod objave su se nizali komentari poput "Prekrasna", "Predivna Nina" i "Ljepota od žene".

Punjenje baterija pred ključne datume u karijeri

Ovaj egzotični bijeg dolazi u savršenom trenutku, jer se čini da pjevačica puni baterije za iznimno radno razdoblje koje je pred njom. Naime, Ninu dijeli svega nekoliko tjedana od izlaska njezinog dugoiščekivanog novog studijskog albuma "Moji ljudi", čija je objava zakazana za 13. veljače. Album su već najavili uspješni singlovi poput "Alive", "Kako si" i emotivna balada "Moj rodni grad", posvećena Zagrebu.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko je gladan? Tko ne voli davati izjave? Iza kulisa europskog rukometnog prvenstva