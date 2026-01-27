FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PREDAH U RAJU /

Nina Badrić raspametila pratitelje novim fotografijama s egzotičnog otočja: 'Ljepota od žene'

Nina Badrić raspametila pratitelje novim fotografijama s egzotičnog otočja: 'Ljepota od žene'
×
Foto: Matija Habljak/pixsell

Nina je na fotografijama pozirala u lepršavoj ljubičastoj haljini otvorenih leđa, uklapajući se savršeno u idilično okruženje

27.1.2026.
16:53
Hot.hr
Matija Habljak/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jedna od najvećih hrvatskih glazbenih diva, Nina Badrić (54), kraj siječnja odlučila je provesti na jednoj od najpoželjnijih svjetskih destinacija. Svojim pratiteljima na Instagramu javila se s karipskog otoka St. Barth, podijelivši niz fotografija i videozapisa koji dočaravaju ljepotu ovog egzotičnog raja. Objava je brzo prikupila tisuće lajkova i brojne pozitivne komentare, a pjevačica je pokazala da uživa u zasluženom odmoru prije vrlo intenzivnog poslovnog razdoblja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Nina Badrić (@badrich)

 

Odmor iz snova na otoku slavnih

Nina je na fotografijama pozirala u lepršavoj ljubičastoj haljini otvorenih leđa, uklapajući se u idilično okruženje. Njezin osmijeh i opuštenost odaju da u potpunosti uživa u svakom trenutku. No, pjevačica se nije zaustavila samo na dijeljenju prekrasnih prizora. Svojim pratiteljima pružila je i pravi mali turistički vodič, detaljno opisavši otok.

"St Barth je otok koji pripada Francuskom prekomorskom teritoriju i dio je EU. Ima nešto više od osam tisuća stanovnika, a glavna gospodarska aktivnost je upravo luksuzni turizam od kojega svi žive", napisala je Nina, dodavši kako na otoku vlada potpuni sklad te da izgleda kao filmska kulisa.

Otkrila je i zanimljivost kako je glumica Greta Garbo učinila St. Barth najpoželjnijim mjestom za odmor. Njezini obožavatelji nisu skrivali oduševljenje, a ispod objave su se nizali komentari poput "Prekrasna", "Predivna Nina" i "Ljepota od žene".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Nina Badrić (@badrich)

Punjenje baterija pred ključne datume u karijeri

Ovaj egzotični bijeg dolazi u savršenom trenutku, jer se čini da pjevačica puni baterije za iznimno radno razdoblje koje je pred njom. Naime, Ninu dijeli svega nekoliko tjedana od izlaska njezinog dugoiščekivanog novog studijskog albuma "Moji ljudi", čija je objava zakazana za 13. veljače. Album su već najavili uspješni singlovi poput "Alive", "Kako si" i emotivna balada "Moj rodni grad", posvećena Zagrebu.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Tko je gladan? Tko ne voli davati izjave? Iza kulisa europskog rukometnog prvenstva

Nina BadrićGodišnji Odmor
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PREDAH U RAJU /
Nina Badrić raspametila pratitelje novim fotografijama s egzotičnog otočja: 'Ljepota od žene'